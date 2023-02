Maxi Guidice, exGran Hermano, furioso con la producción del reality: «Tengo una bronca»

Maxi de Gran Hermano se enojó con la producción porque no pudo ir al Monumental.

Maxi Guidice cruzó duramente a la producción de Gran Hermano, programa del que fue participante. El cordobés expuso su frustración porque desde el reality le advirtieron que debía seguir las pautas del contrato y eso le prohibió cumplir el sueño de conocer la cancha de River Plate.

«Hola, mi gente hermosa. Bueno, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados… por no decir bastante. Desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión que iba a ser un sueño. Para mí es un sueño», comenzó su relato Maxi.

«No conozco la cancha. Iba a conocer a Leo Ponzio. Imagínense la ilusión que yo tenía. Estaba en el aire , feliz, pero, un par de horas antes me llamaron para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato», explicó.

«La verdad que tengo una bronca, porque no entiendo que tanto le puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida, eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el porqué, pero qué sé yo», cerró el cordobés enojado.

Maxi iba a asistir al Monumental como invitado al partido que el Millonario perdió finalmente ante Arsenal de Sarandí por el campeonato local.

Sorpresivo vínculo entre Julieta de Gran Hermano y Cristina Kirchner

Julieta de Gran Hermano es una de las participantes más populares y se conoció recientemente un video que protagonizó vinculado con Cristina Kirchner.

Se trata de una propaganda para la campaña electoral de Cristina Kirchner en 2007. A casi 16 años de su lanzamiento, el video volvió a hacerse viral en las redes sociales porque incluye a la joven bailarina y actriz.

Poggio tenía cinco años cuando le dio vida a Dolores Argentina, una niña nacida en diciembre de 2001, en medio de la crisis económica y política que se vivió en el país en ese entonces.