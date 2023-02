Gran Hermano: el exmarido de Romina aseguró que hay una «campaña sucia» contra la exdiputada

Desde su ingreso al reality show de Telefe, Romina Uhrig se encuentra en el ojo de la tormenta. En las últimas horas, la exdiputada fue duramente cuestionada por los usuarios de redes sociales por su notorio descontento tras el ingreso de su sobrino a la casa de Gran Hermano.

Es que la referente del Frente de Todos ansiaba que sus hijas sean las que entren para acompañarla por una semana. Sin embargo, quien entró fue otro familiar. La oriunda de Moreno se mostró un tanto desilusionada que su reacción se volvió blanco de varios memes.

Además, siguió haciendo comentarios gordofóbicos que las redes no dejaron pasar: primero contra su sobrino y después contra una de sus hijas.

A raíz de esto, su expareja Walter Festa -quien desempeño funciones como intendente de Morón- compartió un llamativo comunicado de un club de fans donde se denuncia que hay una “campaña sucia” contra Romina.

“Yo no lo escribí… Lo comparto porque es así”, sostuvo el ex jefe comunal.

“Impotente a esta campaña sucia que están haciendo todos contra Romina, pero no del juego o del reality sino de su vida personal. Una locura ensañarse así con alguien que no conocen y sobre todo que no se puede defender aún”, menciona el escrito que compartió Festa.

Acto seguido, el «Fans Club Oficial de Romina» repudió “a cada persona y programa que está haciendo esto” y deseó que cuando ella salga de la casa pueda tomar cartas en el asunto.

“Sabemos que lamentablemente Romi no llega a la final, que posiblemente sea la próxima eliminada pero ¿saben qué? Aunque vayan a lograr su cometido, no van a ganar nunca porque Romi tiene mucho futuro. De ahora en adelante y todas las cosas buenas que le vendrán en su vida”, concluye el comunicado.

