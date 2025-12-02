Meri Deal, de Toco Para Vos, habló sobre su “touch and go” con Franco Colapinto

La cantante uruguaya Meri Deal, integrante de Toco para vos, habló por primera vez sobre su encuentro con el piloto argentino Franco Colapinto, luego de que ambos fueran vistos a los besos en un club nocturno de México.

Meri Deal habló del video con Franco Colapinto y aclaró cuál es su verdadera relación

Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, la artista y el corredor asistieron juntos a un boliche el domingo 26 de octubre, tras el Gran Premio de México, y luego se retiraron del lugar en simultáneo. El video que registró el momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

En una entrevista con un medio uruguayo, Deal fue consultada sobre las imágenes con Colapinto, aunque respondió de manera evasiva ante las reiteradas preguntas de los periodistas.

“No lo conocía personalmente”, aclaró en un primer momento.

Pese a su intención de no profundizar —“no tenía nada para declarar”, dijo— terminó aportando detalles sobre cómo se conocieron. Reveló que la primera interacción fue a través de redes sociales:

“No me acuerdo si habíamos charlado. Había habido como alguna interacción antes. Pero ahí, en la fiesta, nos presentó Bizarrap, que yo me llevo bien con él y él estaba con Franco, y bueno…”

La cantante añadió que, después del encuentro, continuaron la comunicación por redes y que entre ambos “está la mejor”.

En declaraciones posteriores a otro medio uruguayo, Deal volvió a enfrentar preguntas sobre un posible romance con el piloto de Fórmula 1. Esta vez, fue tajante: “A ver, es un video muy X. No hay nada con Colapinto.”

La artista también explicó por qué evita hablar de su vida privada: “Yo cuido mucho todo lo que está fuera de lo laboral. Nunca me sentí muy cómoda. Ya me ha pasado otras veces y enseguida lo esquivo.”

Finalmente, reflexionó sobre la viralización de las imágenes: “Siempre alguien te ve, y es natural. No hay nada que esconder.”