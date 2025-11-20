“That´s amore”: las aventuras de Colapinto en Las Vegas

La escudería Alpine de Fórmula 1, en la que corre Franco Colapinto, compartió un divertido video de un viaje en góndola del piloto argentino en Las Vegas, donde se llevará a cabo una nueva fecha del campeonato.

En el video, se lo ve a Colapinto muy divertido mientras canta con la chica que dirige la góndola y dice varias veces “that´s amore”. Además, reconoce: “Me encantaría saber cantar”.

Pese a la diversión en Las Vegas, el argentino tendrá un fin de semana muy movido, ya que tendrá el gran desafío de sumar puntos en este Gran Premio, correspondiente a la 22ª fecha del campeonato de Fórmula 1.