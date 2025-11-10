La invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa: «Que venga a alguna carrera»

En medio de la algabaría por el triunfo de Boca en el Superclásico ante River, Franco Colapinto comentó la publicación que hizo el Xeneize con una foto de Juan Román Riquelme y Dua Lipa.

Después de sus dos shows en Buenos Aires, la cantante aceptó la invitación a uno de los palcos de la Bombonera para ver el partido.

Durante su visita, el presidente Juan Román Riquelme se acercó a saludarla y le regaló una camiseta de Boca. La cuenta oficial del club lo destacó en sus redes sociales.

En esa publicación, Colapinto comentó con su habitual picardía: «Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación, que venga a alguna carrera«.

El piloto, reconocido hincha del Xeneize, acertó con el pronóstico previo al Superclásico. «Yo, con un 2-0 estoy contento… Mientras ganemos. Mientras sea Boquita, y que gane, estamos bien», dijo en la previa.

El guiño de Colapinto a Dua Lipa

Franco Colapinto ya había mostrado su interés por Dua Lipa cuándo le preguntaron a qué artista le gustaría ver en vivo en un recital.

«Alguien que me encantaría ver en vivo pero que jamás vi, es Dua Lipa», expresó el piloto argentino ante esa consulta.