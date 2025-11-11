Le preguntaron a Franco Colapinto si era Team Wanda o Team China y sorprendió con su respuesta
La periodista Sofi Martínez aprovechó para hacerle la pregunta que todos quieren saber.
Franco Colapinto vuelve a ser noticia, pero no por sus carreras, sino por su divertida vida mediática relacionada a su breve romance con la China Suárez, en medio del resurgimiento del Wandagate. El lunes, Sofi Martínez le preguntó al corredor si era Team Wanda Nara o Team China y él sorprendió con su respuesta.
El piloto Franco Colapinto se refirió a su vínculo con la China Suárez y opinó sobre Wanda Nara
En un mano a mano que se trasmitió por la pantalla de Telefe, la periodista deportiva fue al hueso con su pregunta: «¿Sos team Wanda? Vi que subiste una canción».
Días atrás, el joven de Pilar subió un carrete de fotos de su paso por Brasil, con una canción de Wanda Nara de fondo. No solo eso, sino que también se mostró cabalgando un caballo, casi minutos después de la polémica publicación de la China Suárez, realizando la misma actividad.
“Soy team nadie. Soy team Franco”, respondió Colapinto, buscando evitar una respuesta concisa.
La periodista buscó conseguir una declaración desde el humor y pidió: «Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando».
En una reflexión sobre lo que consumía desde pequeño, el piloto dio el visto positivo al rol de Wanda en el reality culinario: “Es impresionante como en un programa como Masterchef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag… de risa, que ahora esté como conductora es divertido”.
