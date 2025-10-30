ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Quién es Meri Deal, el nuevo romance de Franco Colapinto: el video donde se los ve 

La cantante, exvocalista de "Toco para vos" y prima de Bauti Mascia, fue vista muy acaramelada con el piloto de Fórmula 1 en México. 

Redacción

Por Redacción

Franco Colapinto y Meri Deal

Franco Colapinto y Meri Deal

Franco Colapinto estaría iniciando un romance con Meri Deal, la exvocalista de Toco para vos, y salió a la luz un video donde se los ve muy acaramelados. 

Pepe Ochoa dio la información en LAM (América TV) y contó: «Franco Colapinto corrió en México el fin de semana e hicieron un cierre con una fiesta el domingo». 

«Ella se apersonó y entraron. Fueron al VIP con Bizarrap y un par más, y lo primero que se vio fue un coqueteo. Arrancaron medio tímidos, pero empezaron a charlar y él metió un beso», describió el panelista. 

«Estuvieron toda la noche juntos, abrazados, y luego se retiraron juntos», agregó. 

Quién es Meri Deal 

Meri Deal, cuyo nombre real es María Inés Deal Herrán, nació en Uruguay el 22 de noviembre de 1996. 

La joven sintió pasión por la música desde niña, pero saltó a la fama en 2015 cuando formó parte del grupo de «cumbia cheta» Toco para vos. En ese entonces tenía 19 años y se hizo conocida con hits como Sólo Necesito y Hasta la Luna. 

Actualmente, la intérprete vive en México y continúa a pleno con su carrera como cantante. «Me volqué al género urbano a partir de Toco para vos, que fue la banda con la que iniciamos en este género más tropical. Me llamaron a mí para invitarme a sumarme a este grupo y querían que yo fuera la cantante», recordó en diálogo con Infobae en 2023. 

A su vez, Meri Deal es prima de Bauti Mascia, el ganador de Gran Hermano 2023, quien también formó parte de la banda musical de cumbia. 


Temas

Bautista Mascia

Franco Colapinto

Franco Colapinto estaría iniciando un romance con Meri Deal, la exvocalista de Toco para vos, y salió a la luz un video donde se los ve muy acaramelados. 

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios