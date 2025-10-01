Meta usará las conversaciones con su IA para personalizar publicidad: cómo funcionará

Meta anunció que utilizará las interacciones de los usuarios con su inteligencia artificial (IA) para personalizar la publicidad y los contenidos que verán en sus cuentas de Facebook, Instagram y otras plataformas. La empresa comenzará a notificar a los usuarios de este cambio el 7 de octubre 2025 y el nuevo sistema empezará a funcionar el 16 de diciembre. Los detalles en esta nota.

Meta usará las conversaciones con su IA para personalizar publicidad

Según Meta, las interacciones por voz o texto con su asistente IA se utilizarán para identificar mejor los intereses de los usuarios y qué publicidades son más adecuadas para ellos. Es un uso similar al que hace al rastrear los “Me gusta”, los comentarios, lo que se comparte y las publicaciones.

Por ejemplo, si un usuario pregunta al chatbot sobre actividades al aire libre, podrá ver recomendaciones de grupos de senderismo, más publicaciones de amigos sobre rutas posibles y publicidad de equipamiento para esa actividad.

Más de mil millones de personas utilizan la herramienta de IA generativa en todos los servicios de Meta, principalmente Instagram, Facebook y WhatsApp.

“El objetivo del anuncio es ser supertransparentes y asegurarnos de que los usuarios comprendan lo que va a suceder con suficiente antelación”, dijo la gerente de privacidad y política de datos de Meta, Christy Harris.

Los cambios se aplicarán en “la mayoría de las regiones”, pero se realizará en otras fechas en Europa y Reino Unido, donde la normativa sobre datos y privacidad es más estricta, explicó la empresa.

Con información de AFP