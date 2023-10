Mica Viciconte habló sobre la pelea entre Nicole Neumann e Indiana Cubero

Mica Viciconte, pareja de Fabián Cubero, hizo referencia al conflicto que envuelve la relación entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero.

Si bien hay quienes afirman que hubo un acercamiento entre madre e hija mediante un almuerzo durante el mediodía de este miércoles, antes de la celebración junto a su padre y Viciconte, otros allegados indican lo contrario.

En una entrevista con «Intrusos» Viciconte habló del tema, sin mencionar a las partes involucradas, ya que eso lo tiene prohibido por la justicia.

Cómo fue el festejo de 15 de Indiana Cubero

Ante las cámaras, Viciconte mencionó que todo estaba tranquilo en el cumpleaños de Indiana. Sin embargo, al ser consultada sobre la situación, dijo que no hablaría más al respecto. Además, hizo referencia a las críticas que recibe cuando emite opiniones o hace declaraciones públicas, y dijo: “No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”.

«Hice un posteo sobre el día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada”, añadió y luego, cuando le preguntaron si podía hacer algo para ayudar a que la relación entre Indiana y Nicole mejore, expresó: “No es algo que me involucre a mí”.

Al finalizar la entrevista se expresó sobre la importancia de escuchar a los niños en situaciones de conflicto familiar. “A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”.