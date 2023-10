Nicole Neumann entre los celos por Manu Urcera y los 15 años de Indiana Cubero: «Callar es de sabios»

Nicole Neumann atraviesa días muy complicados. La modelo continúa distanciada de su hija mayor Indiana Cubero. De hecho no estaría invitada al festejo de 15 años de la adolescente.

En las últimas horas también se supo que habría reaccionado furiosa a un encuentro que mantuvo Manu Urcera con su expareja Soledad Solaro.

Respecto del conflicto que mantiene Nicole Neumann con Indiana Cubero, la modelo compartió una llamativa reflexión en su cuenta de Instagram.

«Muchas veces nos hacen tanto daño que queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena. Creéme, todos tienen una versión de los hechos. Dejá que el tiempo ponga a todos en su lugar. Callar es de sabios», compartió Nicole en sus redes.

Si bien Nicole Neumann no habla públicamente de su relación con Indiana, cada mensaje de la modelo es interpretado como una crítica a su ex Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes por estas horas ultiman detalles para el cumpleaños de la adolescente. A ese festejo no asistiría Nicole.

La historia de Nicole Neumann en su Instagram.

Nicole Neumann, celosa por el encuentro entre Manu Urcera y Soledad Solaro

Nicole Neumann habría tenido celos del reencuentro de Manu Urcera con su expareja Soledad Solaro. Ambos coincidieron en un evento en San Juan.

«Él se encontró con la ex y la actual de él no se le despaga«, reveló Mariana Brey en Socios del Espectáculo, en referencia al encuentro entre Urcera y Solaro.

«Nicole está muerta de celos. Lo de Urcera con Sole Solaro fue en 2015. Muy pocos saben de esto», agregó la panelista.