Nicole Neumann rompió el silencio y habló sobre el conflicto con su mamá: «No sabemos adónde…»

Después de muchos años de disputa familiar, Nicole Neumann se animó a romper el silencio y habló sobre la distancia que la separa de su mamá Claudia, mientras atraviesa su feliz embarazo recientemente casada con Manu Urcera.

Según contó Nicole Neumann a la revista Caras, el conflicto familiar habría comenzado por el dinero que ella ganaba en sus primeros años como modelo, que se lo manejaba su mamá para una buena administración.

«Con 12 o 13 años todavía no era muy consciente y por ahí la gente se manejaba distinto en esa época, porque hoy una chica de esa edad te habla de igual a igual como una de 20«, indicó Nicole Neumann sobre sus comienzos en el modelaje, siendo muy chica.

Entonces, respecto del vínculo con Claudia, Nicole Neumann se sinceró y reveló que «en ese momento no era tan así, tenía de pantalla a mi mamá. Ella siempre iba adelante y como los ataques siempre iban a ella. A mí como que casi que ni me hablaban, y yo decía ‘¿por qué no me preguntan a mí si yo quiero trabajar y lo puedo contar?'».

En esa época, Claudia era quien manejaba su dinero ganado laboralmente. «Pero uno no puede manejar a esa edad plata. Igual en mi caso no se dio que mi madre me diera la plata» contó Nicole Neumann.

«No sabemos adónde fue ese dinero» concluyó Nicole Neumann.

Nicole Neumann habló sobre el conflicto judicial con Fabián Cubero

Hace algunas semanas atrás, Intrusos confirmó que Fabián Cubero demanda a Nicole Neumann por maltrato psicológico hacia su hija adolescente, Indiana. En medio de la polémica, la modelo publicó un comunicado en sus historias de Instagram defendiéndose.

“Quisiera pedirle a los medios de comunicación y a los periodistas que no den por hecho acusaciones que ya fueron desestimadas por la Justicia. Les pido por favor que se llamen a silencio en este momento y que dejen de exponer a mi hija menor de edad y a sus hermanas, ya que un magistrado prohibió que se hable de ellas» comienza expresando Nicole Neumann.

“Ante cada descalificación que he recibido de mi exesposo o de las interpósitas personas que él utiliza, me he defendido donde corresponde, que es en los Tribunales» expresó Nicole Neumann y agregó: «Y es allí donde daré las explicaciones que correspondan, si es que soy llamada a darlas. Y es allí donde deberán dar explicaciones quienes constantemente me hostigan”.

“Por favor no sean funcionales a la violencia que infundadamente estoy recibiendo en este momento. Soy madre y mujer, y estoy transitando mi sexto mes de embarazo. Les pido respeto por mis hijas menores de edad, por mi bebé en camino y por mi pareja. No alimenten la violencia que me dispensan quienes no restringen recursos para desacreditarme infundadamente” concluyó Nicole Neumann.