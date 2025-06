Miley Cyrus deslumbran en Tribeca con el estreno de su nuevo proyecto visual y musical

Miley Cyrus estrenó en el Festival de Cine de Tribeca su nueva ópera pop Something Beautiful, una propuesta audiovisual que acompaña el lanzamiento de su noveno álbum.

Durante la presentación, realizada en el Beacon Theatre de Nueva York, la artista se refirió al concepto central del proyecto: “La palabra ‘bello’ es muy individual. Puede significar algo distinto para cada persona: un recuerdo, alguien querido, un objeto o un momento”, dijo.

Miley Cyrus presentó en Nueva York su ópera pop experimental

La cantante estuvo acompañada por su madre, Tish Cyrus, y su pareja, el músico Maxx Morando. Miley llegó al evento con un vestido de malla dorada y un abrigo con flecos.

A lo largo de la proyección, se mostró sonriente y animada, hasta cantó y bailó desde su asiento. El público, compuesto en gran parte por fanáticos, celebró su presencia con ovaciones y pedidos, entre ellos una interpretación breve de The Climb, que Cyrus aceptó cantar.

El documental, codirigido por la propia artista junto a Jacob Bixenman y Brendan Walter, presenta las trece canciones del nuevo disco a través de distintos segmentos visuales.

Cada pieza está acompañada por una puesta en escena que aborda diferentes temáticas, desde el renacimiento (Reborn) hasta la introspección y la sensualidad.

En lo musical, la obra combina baladas (More to Lose), temas pop (Easy Lover), influencias disco (Walk of Fame) y momentos psicodélicos en dos interludios instrumentales.

El proyecto también incluye una colaboración con la supermodelo Naomi Campbell en el video de Every Girl You’ve Ever Loved, inspirado visualmente en Vogue de Madonna.

Por otra parte, Cyrus destacó el papel del vestuario dentro de la obra. Utilizó diseños de Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen y piezas del archivo de Thierry Mugler.

Según la cantante, gran parte del presupuesto se destinó al diseño de vestuario, ya que lo considera una herramienta narrativa fundamental: “La moda puede acompañar la música sin opacarla”, señaló.