Mirtha Legrand contó por qué Antonio Gasalla se había enojado «muchísimo» con ella: «Tontería»

El mundo del espectáculo argentino lamenta la muerte del capocómico Antonio Gasalla, quien falleció a los 84 años. En homenaje a su trayectoria, Mirtha Legrand dedicó su “mesaza” del sábado por la noche a recordarlo, reuniendo a artistas cercanos a su historia. Entre las anécdotas que surgieron, la conductora reveló un episodio desconocido sobre el enojo que protagonizó Gasalla con ella.

El enojo de Antonio Gasalla con Mirtha Legrand

“Vos sabés que conmigo se enojó también”, comenzó Mirtha Legrand mientras sus invitados rememoraban las singularidades del comediante. “Estábamos en Mar del Plata y me invita a tomar el té. Tenía un departamento ahí en el Parque San Martín. Le digo, bueno, bueno, tal día, a tal hora. Y ese día no sé qué pasó, yo tenía algo de trabajo que no podía dejarlo, tenía que hacer una grabación. Lo llamé y le dije, Antonio, no puedo ir. Se enojó”.

La diva agregó entre risas que Gasalla “se enojó muchísimo. No me habló durante no sé cuánto tiempo. Hasta que un día nos encontramos y le di un abrazo. Porque era una tontería el enojo”.

La experiencia de Juana Molina con Antonio Gasalla

Pero no fue la única anécdota que se destacó en la velada. Juana Molina, también invitada a la mesa, compartió una experiencia más definitiva. La actriz y cantante relató el conflicto que marcó su distanciamiento eterno con Antonio Gasalla durante su participación en El palacio de la risa.

“Trabajamos muy bien dos años, y después me ofrecieron un programa de televisión. No tuve la mejor idea que ir a contárselo”, recordó Molina. “Le dije que el año siguiente iba a hacer ese programa. Y se enojó, se enojó para siempre”.

NA