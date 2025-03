Tras el despido de Marcelo, quién está en «la mira» es Elvira, la empleada de confianza de Mirtha Legrand

Carlos Monti dio a conocer información que podría impactar directamente a Mirtha Legrand, ya que, tras la reciente desvinculación de su chofer, la próxima en correr el mismo destino sería su empleada y mujer de confianza. Se comenta que, desde hace algunos días, la productora de Nacho Viale está tomando medidas de recorte de gastos que afectarían a la figura de la conductora.

Carlos Monti sobre Mirtha Legrand «No lo va a soportar»

Según lo publicado por el Intransigente, el escándalo trascendió cuando desvincularon al histórico chofer de Mirtha Legrand: Marcelo. Frente al panorama mencionado, Monti decidió retomar el tema en la TV Pública y expresó: «Mirtha no gana para disgustos, por ahora no hay solución. Todo tiene un límite porque el tiempo pasa».

«Ahora, Juan Etchegoyen tiene información de dentro de la compañía que involucra a dos personas de confianza de Mirtha Legrand que también estarían en la mira de la motosierra que están pasando dentro de la productora» añadió el flamante integrante de la señal estatal.

Etchegoyen dio a conocer que Mirtha Legrand podría llegar a quedarse sin maquilladora, Gladys Andrade y que Elvira también estaría en la mira». «Mirtha no lo va a soportar, es su mano derecha. Es una barbaridad. Y también evalúan sacar a su estilista histórico», acotó Nancy Duré, integrante del panel de Carlos Monti.

Carlos Monti había anticipado: «Hay dos víctimas, dos próximas víctimas»

Carlos Monti y su equipo advirtieron una situación complicada para la «Chiqui». «Me llaman, top el tipo que me llamó, fuente directa. Me dicen ‘prepárense por que el despido del chofer de Mirtha no va a ser el único’. Si le sacan a Elvira… me parece que va por el lado de desmembrar al círculo de contención de Mirtha», comunicaron sobre lo que ocurre con la famosa.

En ese marco, el periodista de espectáculos ratificó su informe inicial y señaló: «Hay dos víctimas, dos próximas víctimas. Les van a comunicar que se van a quedar sin trabajo. Está confirmado entre la gente de Nacho en Storylab». «Cómo puede ser que no le consulten a Mirtha, es la gente que está con ella todo el tiempo. ¿Cómo no le van a decir?», planteó Carlos Monti para concluir con el segmento.

Con información de El Intransigente