Mirtha Legrand incomodó a Jorge Lanata: «No puedo creer que me preguntes esto al aire»

“Ay, no puedo creer que me preguntes esto al aire”, respondió sorprendido Jorge Lanata cuando Mirtha Legrand le realizó una pregunta para romper el hielo en La Noche de Mirtha. “¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?”, había sido la consulta de la conductora.

“Es típico mío”, añadió Mirtha. El periodista se había casado con Elba Marcovecchio en abril de este año.

“Es increíble en todo el sentido de la palabra, en lo bueno, en lo insistente, en lo memoriosa… Ya le expliqué. Porque era re lejos y tarde. ¿Para qué te voy a meter en un compromiso de tener que venir? Lo hice y vos te enojaste”, aseguró Lanata, mientras le daba la mano a Mirtha.

“Lo pensé en casa: ¿lo pregunto o no lo pregunto?”, admitió la conductora después de la consulta.“No me jodas: me hubiera encantado que vinieras, te digo la verdad. Es más, no le digas a Elba, pero la próxima vez que me case, te invito”, le dijo Lanata.

Mirtha también le remarcó que se quedó esperando la invitación pero luego aclaró: “Es un chiste que hago yo. Si me hubiera dolido mucho, mucho, no te lo preguntaba. Me divierte”.