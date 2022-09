Mirtha Legrand volvió a la TV: la incómoda pregunta que le hizo a Moria Casán

Mirtha Legrand regresó a El Trece con su histórico programa de televisión y tuvo a Moria Casán como invitada a su “mesaza”. Fiel a su estilo, la conductora no dudó en preguntarle sobre Susana Giménez: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”. Un tanto incómoda Moria contestó: “Ay… ¡qué pregunta! A mí me cuesta un huevo querer”.

“Hace poco dijiste que no te gusta que te comparen”, añadió Legrand. “Yo a vos sí, te respeto y te quiero muchísimo, te admiro. A Susana la quiero, pero nunca fuimos amigas”.

“Será porque fuimos o somos la rubia y la morocha que trabajamos juntas y éramos estelares. Pero no fuimos amigas. Tenemos una reciprocidad, pero yo por ejemplo nunca la fui a ver al teatro”, señaló Moria.

“Nos ponen como competencia y no es así”, agregó Moria. Por último destacó qué siente que la separa de Mirtha y Susana: “Yo no sé si me considero una diva, pero sí siento que me atrevo a muchas cosas que tal vez ustedes no”.