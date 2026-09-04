Mirtha Legrand y su salud: el diagnóstico que llevó a suspender La Noche de Mirtha

Las miradas centraron su atención, en la tarde de este viernes 4 de septiembre de 2026, en el estado de salud de la máxima diva de la pantalla chica, Mirtha Legrand, quien debió suspender de forma imprevista su participación en las grabaciones de La Noche de Mirtha, ciclo que se emite los sábados por la pantalla de El Trece.

La noticia fue dada a conocer en vivo durante la emisión de Intrusos (América TV), donde los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares detallaron que la conductora amaneció con un cuadro gripal agudo y congestión de vías respiratorias, lo que motivó la indicación médica de guardar reposo estricto en su domicilio particular para prevenir complicaciones.

El cuadro clínico de Mirtha Legrand y la confirmación oficial de Nacho Viale

La ausencia de la diva se hizo evidente en la puerta de los estudios de filmación, cuando comenzaron a arribar los invitados convocados para la emisión del fin de semana, entre ellos la periodista Luciana Rubinska, quienes fueron informados en el lugar sobre la cancelación de la anfitriona.

Minutos más tarde, la producción del programa ratificó formalmente el diagnóstico a través del productor general y nieto de la animadora, Nacho Viale, quien confirmó a los panelistas del ciclo de América TV el motivo del faltazo: «Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana; grabará un programa atrás de otro».

Desde el entorno íntimo de la familia descartaron complicaciones mayores y llevaron tranquilidad al público. Marcela Tinayre, hija de la presentadora, comunicó que se encontraba compartiendo el almuerzo con su madre en su residencia y señaló que, más allá de la molestia bronquial y la tos característica del cuadro estacional, su estado general de ánimo es óptimo.

Frente al pronóstico de bajas temperaturas, anunciado para el Área Metropolitana de Buenos Aires durante los próximos días, el equipo médico de cabecera recomendó preservar a la longeva comunicadora y evitar la exposición al frío de los traslados y las extensas jornadas de estudio.

Juana Viale al frente de la conducción de La Noche de Mirtha en El Trece

Ante la imposibilidad de contar con la presencia de Mirtha Legrand, la producción de StoryLab activó un esquema de contingencia para sostener las salidas al aire pautadas en la grilla televisiva.

Su nieta, Juana Viale, quien se encontraba en el recinto grabando la emisión dominical de Almorzando con Juana, tomó las riendas de ambos envíos, asumiendo la doble jornada de rodaje con la lista de comensales ya confirmada.

La salud de la histórica conductora continúa siendo monitoreada de cerca por su entorno familiar y asistencial, con la expectativa de que el cuadro remita favorablemente tras el descanso del fin de semana.