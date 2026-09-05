Serena y Venus Williams volvieron a jugar juntas en el US Open y estuvieron muy cerca del triunfo

El US Open vivió una noche mágica este viernes. Las hermanas Serena y Venus Williams volvieron a jugar juntas en el último Grand Slam de la temporada y deleitaron a todo el Arthur Ashe, que las recibió de pie y con una ola de aplausos.

Las leyendas estadounidenses regresaron a compartir una cancha juntas después de cuatro años. Serena, de 44 años, y Venus de 46, se midieron por la primera ronda del dobles femenino ante Hao-Ching Chan y Maya Joint, esta última de 20 años de edad.

Serena y Venus estuvieron muy cerca del triunfo en su regreso al US Open.

El partido estuvo muy cerca de la épica. Fue derrota por 3-6, 7-6 y 6-7 en 3 horas y 2 minutos de juego. En el último set que se definió en el supertiebreak (a 10 puntos), las norteamericanas lograron sacar una ventaja de 5-0 que hizo ilusionar a todos los presentes. Pero no pudieron mantener la distancia y cayeron por 10-7.

A pesar de la derrota, las hermanas disfrutaron volver a jugar juntas en su tierra. Hubo risas en algunos fallos y el público se deleitó en todo momento con las jugadoras que marcaron una época en el tenis femenino.

Este regreso estuvo cerca de darse en Wimbledon de esta temporada, pero Serena se lesionó de la rodilla y se bajaron del torneo. De igual forma, jugó singles en Londres, aunque no pudo avanzar. Por otro lado, Venus entró al cuadro principal en singles pero cayó ante Kenin en sets corridos.

Como pareja, las Williams lograron un total de 23 títulos, en los que destacan 14 Grand Slams y tres medallas de oro olímpicas. Además, solo perdieron una final como pareja en su rica carrera deportiva.