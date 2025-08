Mirtha Legrand contó que su marido fue censurado y debieron exiliarse: “Nos fuimos a España, lloraba todos los días”

Mirtha Legrand confesó que su marido, Daniel Tinayre estuvo prohibido en el país a causa de una denuncia que hizo una actriz por una película y tuvieron que viajar a España.» Me dijo, mira Chiquita, no puedo trabajar más acá hasta que me levanten la prohibición, si es que la levantan», expresó.

Mirtha Legrand: “A Daniel lo prohibieron y tuvimos que irnos del país”

La conductora contó que un alto funcionario del gobierno de Perón, llamó a Tinayre por telefóno para comunicarle que estaba prohibido. «Un día lo llamó un funcionario muy fuerte del gobierno que ya lo conocía de la época de Argentina Sono Film y le dijo “Daniel, a partir de hoy estás prohibido”, aseguró

La diva explicó que, poco después, les ofrecieron filmar una película en España, oportunidad que decidieron aceptar pese al costo emocional que implicaba dejar a sus hijos en Argentina. “Nos fuimos a España y dejé a mis hijos. Sufrí muchísimo, los extrañaba. Lloraba todos los días”, confesó.

Finalmente, relató que, con el tiempo, la prohibición fue levantada y pudieron regresar. “Nos llamaron para avisarnos que le habían levantado la prohibición. Es la primera vez que lo cuento. Fue muy doloroso”, concluyó.