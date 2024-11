Mirtha Legrand volvió a opinar del noviazgo de Javier Milei y Yuyito González: «Desnivel»

Mirtha Legrand aclaró su opinión sobre el romance de Javier Milei y Yuyito González. Hace algunas semanas, la conductora había expresado que no apoyaba del todo la relación sentimental entre ambos. En el programa de este sábado, Mirtha precisó su punto de vista.

Qué dijo Mirtha Legrand del romance entre Javier Milei y Yuyito González

“Este lunes Yuyito va a entrevistar a Javier Milei en su programa. ¿Te gusta la pareja?”, preguntó Majo Martino. Mirtha Legrand reconoció: “Ella interpretó mal. Me agarraron desprevenida”.

“Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio en el Alvear y estaba acompañada. Aparecieron unos periodistas que me preguntaron si me gustaba la pareja y yo dije que no, pero lo dije físicamente, porque ella es muy alta y hay como un desnivel. Pero la Yuyo lo interpretó mal”, comentó Legrand entre risas. Sobre el vínculo en sí, Mirtha sumó: “Pienso que se quieren”. Majo Martino destacó: “Se la ve muy enamorada, parece una quinceañera”.

“Es muy loco lo que vivimos. Nunca hemos sabido tanto de los amores de un presidente. Estoy desorientada. No sé para qué lado agarrar porque es una cosa inusual en Argentina”, enfatizó la conductora. “Sí, me parece inusual, pero no deja de ser su vida privada”, cerró Manuel Adorni.

Mirtha Legrand cruzó a Manuel Adorni

En otro tramo del programa, Mirtha Legrand incomodó a Manuel Adorni tras cuestionar el despido de Diana Mondino, exministra de Relaciones Exteriores: “¿Qué pasó con la canciller? ¡Cómo la volaron, Dios mío! ¡Qué feo!” Adorni, por su parte, intentó restarle dramatismo, señalando que no es la primera ministra que se va del gobierno. «Hubo otros casos en estos diez meses», señaló.

“¿Por qué apoyó a Cuba? ¿Tenía instrucciones de hacerlo?”, continuó Mirtha. Adorni respondió que “ella votó en contra del bloqueo y esa no es la línea del gobierno. Cualquiera que conoce al presidente sabe que está alineado con Estados Unidos e Israel. No hay necesidad de votarlo”.

En defensa de Mondino, Mirtha insistió: “¡Cómo la volaron! Pobre, qué feo. De una hora para otra. Ella vino acá y me pareció encantadora.” A lo que Adorni replicó: “Es una persona sensacional, pero quien no empuja la agenda del presidente no tiene lugar en el gobierno”.

Con información de NA