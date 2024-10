Mirtha Legrand incomodó a Benjamín Vicuña: le preguntó por la separación de Pampita

Benjamín Vicuña, expareja de Pampita, estuvo en La Noche de Mirtha Legrand y no pudo evitar las incómodas preguntas de la conductora sobre la separación de su ex y Roberto García Moritán.

Benjamín Vicuña y la separación de Pampita en lo de Mirtha Legrand

“No me meto mucho porque es un tema donde los protagonistas son ellos”, dijo el actor chileno, al ser consultado por la separación de Pampita. “Los chicos están conmigo y con ella, con la dinámica habitual mixta”, agregó en el programa que Mirtha Legrand tiene en El Trece.

“Yo los vi a ellos dos, a Pampita y Roberto, hace poco en un evento. Estaban muy bien, con buenas relaciones. Es más, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él, algo que no es muy común en las reuniones, tanta demostración de cariño”, recordó a su turno, Mirtha Legrand.

Segundos después, la conductora expuso a Vicuña: “No querés hablar”. “No, no. No es que no quiero, sino que tampoco sé nada, y si supiera no lo diría en televisión. No tengo mucha información”, advirtió el actor, visiblemente incómodo por la insistencia de Mirtha.

“Está bien, está bien”, aceptó la conductora, y el actor cerró con un mensaje sobre Pampita: “Es buena madre, muy buena madre, que para mí es lo más importante”.

El mensaje de Pampita a la hija de García Moritán

A semanas de la separación de Roberto García Moritán, Pampita decidió dejar atrás el dolor y la angustia y comenzar una nueva etapa de su vida. En ese proceso, la modelo dejó en claro qué vínculos desea mantener y cómo cuidar sus afectos. Con ese panorama, la conductora no ocultó su cariño por Delfina, la hija de su expareja, y decidió felicitarla a través de redes sociales por su proyección y trabajo.

En una nueva muestra de cariño, la panelista de Los 8 Escalones felicitó a la chica por su último trabajo con una destacada marca de perfumes. “La más linda y buena”, escribió Ardohain junto a un emoji de enamorada y otro de un corazón.