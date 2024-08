Mirtha Legrand se refirió al escándalo con Alberto Fernández y fue contundente: «No tiene perdón de Dios»

La histórica conductora de la televisión argentina, Mirtha Legrand se refirió al escándalo en el que se vio envuelto Alberto Fernández, expresidente. El exmandatario fue denunciado por violencia física y psicologica por su exesposa, Fabiola Yañez. En los últimos días fueron difundidas fotografías que muestran a Yañez golpeada, además de dos vídeos donde se ve a Tamara Pettinato conversando de forma íntima con el exmandatario.

Revelaron que opina Mirtha Legrand sobre Alberto Fernández, tras el escándalo

El pasado viernes el periodista de espectáculos Pepe Ochoa reveló cual es la opinión de «la chiqui» sobre la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, y el escándalo por las visitas de Tamara Pettinato a la casa rosada.

“Sobre Alberto, Mirtha dijo dos cosas muy contundentes y muy fuertes. Que era un canalla y que no tenía perdón de Dios. Así, al hueso” aseguró el panelista en vivo por LAM (América TV). “Obviamente, lo que me cuentan es que no existieron conversaciones, ni discusiones fuertes porque todos opinan lo mismo y piensan muy parecido con respecto a este tema” agregó luego.

“Lo que sí se habló con Claudio Savoia (periodista de Clarín) fue el tema del encubrimiento de Olivos y toda la gente alrededor de Alberto que lo ayudaba con todos los planes que él tenía. Hay que ver el programa para que revelen toda la información” explicó, Ochoa. Además, destacó que se podrá saber más acerca de su opinión durante el programa de Legrand este sabado a las 22, por El Trece.

De esta forma, la actriz y conductora se suma a la larga lista de figuras del espectáculo que han comentado sobre la grave denuncia. Entre ellos estan Nancy Pazos, Homero Pettinato, Lizy Tagliani, Úrsula Vargues, Ernesto Tenembaum, Ángel de Britos y la lista continúa.

Línea 144 – Atención a víctimas de violencia de género.