Momi Giardina filtró un audio que confirmaría su romance con Marcelo Tinelli

La actriz y bailarina, Momi Giardina, protagonizó un divertido momento mientras se encontraba en vivo en el canal de streaming de Luzu Tv. Tras una consigna polémica que se generó en el programa de Nadie Dice Nada, ella terminó revelando un audio comprometedor que le había enviado hace tiempo a Marcelo Tinelli.

Bajo la consigna “con qué famosos se enviaban mensajes” Nacho Elizalde le preguntó a Momi por el conductor del Bailando:

“¿Con Tinelli cinco meses para atrás?”, soltó el coconductor del programa de Nico Occhiato. “Yo no escondo nada mi amor”, contestó Momi. En ese momento, uno de los compañeros del programa le pidió el teléfono para buscar los chats que ella tuvo hace cinco meses atrás con el presentador.

A pesar de ponerse nerviosa por el pedido de su amigo, la madre de Juli Castro accedió. “Andate a octubre”, acotó el influencer. “Yo detesto que la gente me apure porque no entienden que yo me la banco, tengo pecho, bala y escudo”, insistió Momi.

Fue en ese momento cuando Santiago puso al micrófono un mensaje de voz de la bailarina dirigido hacia Tinelli. “Sí mi amor…”, le había dicho en el audio la coconductora de Luzu, que al escucharlo saltó encima del actor y le sacó el celular entre risas.