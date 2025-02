Jorge Rial habló sobre la detención de More Rial y dijo quién se va a quedar con su nieto: «inevitable»

Morena Rial, hija del conocido conductor Jorge Rial, fue detenida nuevamente durante la madrugada de miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, tras un presunto robo. El hecho delictivo del cual se acusa a la influencer habría ocurrido el 18 de enero en Villa Adelina. El periodista rompió el silencio en su programa «Argenzuela» y habló sobre lo sucedido con su hija.

🎙️ Jorge Rial habló en #Argenzuela de la detención de su hija, More, por presunto robo:



“Morena tomó la decisión de ser una marginal” pic.twitter.com/QDm6zEVDjS — fefe (@fedeebongiorno) February 5, 2025

Jorge Rial habló sobre More Rial: «tal vez mi error fue darle de más»

Tras la segunda detención de Morena Rial, su padre, el reconocido conductor Jorge Rial, habló sobre lo sucedido y no defendió a su hija, aunque aseguró que no la va a abandonar. «No voy a justificarla bajo ningún punto de vista. La Justicia tiene que decidir. La que decidió fue Morena. No voy a intervenir ni para morigerar ni para nada», dijo el conductor.

«Es una mujer independiente que tomó decisiones y tiene que hacerse responsable de sus actos”, agregó el conductor y aseguró que estos sucesos eran «inevitables». «Si cometió delitos tiene que pagar por eso y ojalá que esto le sirva para aprender«, expresó.

Luego, continuó lamentando las decisiones Morena. «Mi hija tiene todo para ser lo que quisiera y para tener una vida mejor, su elección fue otra. No entiendo por qué tomó la decisión de estar marginada. Ella me dijo que ‘lo hice porque no sabía qué hacer'», contó el periodista en «Argenzuela», programa que conduce.

«Estoy preparado para lo que sea… Obviamente, voy a estar para lo que necesite como padre, pero no para que tenga privilegios. No la voy a abandonar«, aseguró. Además, Jorge dijo que, por el momento se hará cargo de su nieto de 3 meses: “La salud y el bienestar de mi nieto es lo único que me importa. También me importa mi hija».

Para cerrar, Rial pidió disculpas a las víctimas: «Pido disculpas a aquellos que fueron objetos de los delitos de mi hija. Lamento mucho que mi apellido esté involucrado en todo esto. Ojalá esto sirva para que vuelva al buen camino. A ella nunca le faltó nada, tal vez mi error fue darle de más«.