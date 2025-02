Morena Rial publicó un comunicado en sus redes, tras confirmarse que seguirá presa

Morena Rial utilizó sus redes sociales para compartir un tajante comunicado de su abogado, Alejandro Cipolla, en el que aclaró que no brindará entrevistas sobre la causa judicial que enfrenta.

Lo que dice el comunicado:

«No se estará brindando ningún tipo de entrevista en relación a la causa que posee @moreerial, hasta que se resuelvan los múltiples pedidos judiciales», señaló el letrado en una historia de Instagram. Además, sostuvo que la decisión busca «no entorpecer las medidas probatorias y así poder llegar a la verdad»

Continúa detenida y su defensa denuncia malos tratos

Mientras tanto, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación de la influencer, quien permanece detenida en una comisaría tras ser trasladada en un patrullero. Su abogado aseguró que Morena tiene heridas en las muñecas y que por esa razón se negó a declarar, solicitando además que «la cuiden en la comisaría».

Cipolla denunció que la joven fue esposada de manera agresiva, lo que agravó una lesión previa, y que el fiscal Patricio Ferrari se negó a registrar las heridas en el acta para evitar que recibiera atención médica.

“Durmió en el piso, no está en condiciones físicas. Se siente mal, está adolorida y espero que se respeten los derechos inherentes al ser humano”, sostuvo el abogado.

Jorge Rial contó el verdadero motivo por el que no fue a ver a Morena a la comisaría

Durante su programa en C5N, detalló los motivos de su postura y criticó la cobertura mediática del caso. “Me duele ver todo esto, me duele que esté en cadena nacional. Es la tormenta perfecta entre los medios ávidos de información, me incluyo, y porque mi hija tiene la necesidad de exponer su vida en los medios”, expresó.

También cuestionó el tratamiento que algunos comunicadores le dan al caso. “Hay quienes, escondidos detrás de una supuesta amistad con mi hija, están explotando esto y le están haciendo un flaco favor”, disparó insinuando que su hija podría estar rodeada de malas influencias.

Luego, explicó que no se acercó a verla porque ella estaba incomunicada, pero también porque no quería contribuir al espectáculo mediático. El conductor detalló las razones de su accionar: “Yo no puedo acceder a ella y tampoco lo haría en este momento porque me parece que es llegar a una comisaría o a un juzgado y alimentar un circo”.