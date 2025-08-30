Mónica Gonzaga sobre el episodio de Anamá Ferreira: “Me he trompeado por la billetera”

La modelo Mónica Gonzaga reveló dos hechos inimaginables: en principio, su mala relación con la moda, aunque haya sido un ícono de las pasarelas en los ‘70, y la forma en que tuvo una pelea cuerpo a cuerpo con un ladrón por su billetera.

En diálogo con Nahuel Saa (La Criti) y durante un evento de diseño, Gonzaga explicó: “Me llevo muy mal con la moda, mis amigas me corrigen muchísimo, soy un desastre, pero trato de imitar a las que saben”.

Anamá Ferreira se dirigía a un show cuando le robaron la cartera a su amiga, por lo que la modelo corrió, alcanzó al delincuente y recuperó las pertenencias con ayuda de dos personas, sin embargo, Gonzaga no se queda atrás.

“Qué loca Anamá, pero bueno, es ella (entre risas). En otro momento lo hice. Me trompeé con alguien por la billetera en Avenida Santa Fé porque tenía todos mis documentos y tarjetas. Hoy no lo haría más porque te dan un puntín con cualquier cosa”, contó Mónica.

En otra faceta, la figura de revistas sostuvo: “No me llevo muy bien con las redes sociales porque no les doy mucha bola, tendría que tener un comúnity manager para empezar a hacer canjes. Me gustaría, soy un poco vaga, pero sí es interesante, lo haría”.