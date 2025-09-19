Mora Godoy vs. Mariana Brey: la bailarina habló de una operación con empresarios del Teatro Metro

La bailarina Mora Godoy acusó a la periodista Mariana Brey de confabular en su contra, junto a “gente poderosa”, ya que refiere a los dueños de Teatro Metro Sociedad Anónima, porque Brey había indicado que Godoy fue quien estafó a los bailarines de dicha compañía teatral, lo que desmintió la artista y llevó la causa a juicio.

Mora Godoy redobló su acusación contra Mariana Brey: “Me arruinaron la credibilidad”

El conflicto legal lleva algún tiempo en la justicia, según la misma Godoy, Brey “llevó a dos bailarines”, al programa en donde trabajaba para “decir que” la bailarina “era una estafadora y, supuestamente, los había dejado sin trabajo en la pandemia”.

Estos dichos generaron un importante conflicto en su carrera y no tardó en desmentirlo: “Además de no haber sido así en lo más mínimo, porque no soy empleadora, era muy fácil de probar. Justo coincidió con el reclamo que hice porque no nos pagaban y -Brey- tuvo que ver con el armado porque dijo que había visto las pruebas”.

En 2024, el padre de la artista falleció y el recuerdo también pesa en sus momentos más oscuros: “Fue tremendo para mi papá y mi hija porque estábamos en pandemia. El daño que hizo fue tremendo desde lo económico por mi credibilidad y prestigio que se vieron perjudicados. Me causó un gran dolor porque muy lejos de eso”.

“La novedad es que, durante mucho tiempo, el Teatro Metro Sociedad Anónima no quiso entregar las facturas de los bailarines porque estaban a su nombre. Ahora ya se dio la prueba por autentificada. Es determinante porque estamos en la etapa final y ella -Brey- no presentó pruebas ni testigos”, señaló Mora.

De regreso al enfrentamiento, Godoy retomó contra Brey: “Tenía que chequear dos cosas. Ella dijo que las facturas estaban a mi nombre, que es mentira, y que el contrato era conmigo, que tampoco era verdad. Lo que mostraron no era nada que ver con lo presentó en el juicio”.

“A los pocos meses de esto, mi papá se enfermó de cáncer, tuvo una operación, mejoró y me ocupé de la quimioterapia. Él tenía una gran preocupación por mi dolor y el juicio, se encargó conmigo de leer todo. Para mi papá -y se añade- era todo una operación de Victor Blanco y Diego Mazer, los dueños de la sociedad, con ella -Brey-”, añadió.

“Justo fue cuando reclamábamos los pagos a gente poderosa. Muchos cobraron después de juicios. Si ella pedía los antecedentes, hubiera encontrado cientos de juicios porque es el modus operandi. Viví momentos de mucho abuso de poder con ellos y violencia económica. Victor Blanco me pidió por favor que no le haga juicio y no lo hice”, cerró la artista.







