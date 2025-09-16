El tremendo cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en Telefe: “Oposición golpista”

Nancy Pazos y Mariana Brey suelen discutir en el panel del programa “A la Barbarossa”, que conduce Georgina Barbarossa, por Telefe. Pero este martes, la pelea escaló un nuevo nivel porque llegaron a insultarse, en pleno debate político, tras la cadena nacional que realizó el lunes por la noche Javier Milei.

El tremendo cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey

En la discusión, Mariana Brey trató a Nancy Pazos de “golpista”, por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Javier Milei “no llegue a octubre”: “Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Nancy se ofendió con estos dichos y no dudó en responder: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotud… diciéndome golpista”.

La conductora intentó interceder y gritó varias veces “no”, pero Nancy se enojó aún más: “Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotud… y no, pero qué pasa”.

El clima continuó muy tenso en el programa, incluso con otras panelistas como Analía Franchín o Pía Shaw, que ya no soportarían las constantes peleas entre sus compañeras. Desde la producción estarían muy enojados y evaluando qué hacer con ambas.

"Nancy":

Por el cruce de Nancy Pazos con Mariana Brey pic.twitter.com/rja13Krh5S — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 16, 2025

Qué pasará con La Voz Argentina

Luego de quedarse sin el programa el viernes y domingo, ya que Telefe decidió suspender su emisión una vez más, generando confusión entre los seguidores, La Voz Argentina regresó este lunes con el “Segundo Round” del Team Miranda! y cierra este martes con el de Soledad Pastorutti.

El popular reality de canto, que se encuentra en la etapa de “Segundo Round”, vuelve a salir este martes en su horario habitual de las 21.45 horas. El programa, que mantiene altos niveles de audiencia, ha sufrido constantes cambios en su programación en las últimas semanas, lo que ha generado el malestar de sus seguidores.

Con información de NA