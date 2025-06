Morena Rial enfrenta un nuevo escándalo y lanzó un palito: «Quieren bajarme y no saben cómo hacer» 

Las cosas se volvieron a complicar para Morena Rial. La influencer que vive de sus redes se encontró este miércoles con que su cuenta de Instagram fue nuevamente suspendida.

A través de un nuevo perfil, la hija de Jorge Rial anunció: «Tercera cuenta inhabilitada«. Y remarcó optimista: «Pero no me van a bajar«.

¿Por qué le bajaron nuevamente la cuenta a More Rial?

Morena Rial fue citada nuevamente a prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por la promoción de sitios de apuestas ilegales. Según el documento oficial, la audiencia está programada para este jueves 12 de junio de 2025 a las 11 de la mañana y se llevará a cabo por videoconferencia.

La imputación contra Rial se basa en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona con penas de tres a seis años de prisión a quienes promuevan, administren u operen sistemas de juegos de azar sin autorización. Esta no es la primera vez que Rial enfrenta esta acusación: previamente fue citada por promocionar un casino ilegal, y, según fuentes judiciales, continuó realizando publicaciones similares, lo que motivó esta segunda indagatoria por un sitio distinto, también considerado ilegal.

A horas de una nueva audiencia, More Rial compartió en sus redes: «Quieren bajarme y no saben cómo hacer». Además, la noticia de la apertura de su nuevo perfil fue comunicada por su amigo, el abogado Alejandro Cipolla. «Nueva cuenta de More @moorerialok. Se viene bomba», informó el letrado.