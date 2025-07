Morena Rial no cumple con las condiciones de su excarcelación y su abogado la comparó con Cristina Kirchner

El Juzgado Número 3 de San Isidro emitió dos comunicados luego de que Morena Rial no se presentó con su DNI ya que está a derecho, tampoco brindó los certificados correspondientes y no asiste a la terapia psicológica que le designaron tras su excarcelación, sin embargo, el abogado Alejandro Cipolla la comparó con Cristina Kirchner.

Morena Rial no presentó certificados médicos ni avances terapéuticos, según la Justicia

Según se supo, las faltas de Morena llevaron a un hartazgo por parte del personal de la institución del Conurbano Bonaerense que dejó constancia que la imputada se presentó “en ocasión de comparecencia semanal impuesta al conceder su excarcelación extraordinaria”.

No obstante, el primer escrito señaló: “En esta oportunidad, afirmó que los certificados que acreditan los motivos de su incomparecencia previa estaban en poder de su abogado, pero que tenía el archivo en su teléfono, el que no tenía encima en este momento, por lo que se comprometió a enviarlo por correo electrónico, actividad que no ha sido realizada hasta la fecha”.

“Por otra parte, respecto de las constancias que acreditan la evolución del tratamiento psicológico / psiquiátrico dispuesto oportunamente, refirió que había sido derivada su atención a un nuevo especialista, sin que se haya presentado en este juzgado, a la fecha, dicha constancia”, continúa el texto redactado por la Secretaria del juzgado Número 3 de Garantía.

Morena Rial acumula ausencias y el juzgado cuestiona su compromiso con las medidas impuestas

En un segundo descargo, se mencionó a Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro en donde lo pusieron en autos. Allí se refiere a las ausencias reiteradas y la falta de evolución en el tratamiento psicológico.

Por su lado, el parte médico proveniente de la obra social indica que la influencer padeció una infección aguda de las vías respiratorias por la que se presentó a la una y media de la madrugada en el sector de urgencias.

Con esta base, la defensa sostuvo que la hija del periodista “concurre regularmente en los tiempos indicados a la consulta terapéutica”, añadieron que se acreditó una infección aguda que “la tuvo a mal traer” y que su padre costea regularmente los honorarios profesionales.

El letrado y amigo de la imputada, Cipolla, sostuvo que Morena «estuvo dos o tres semanas bastante mal, porque no le frenaba la bronquitis y estuvo a punto de una neumonía». Respecto a la ausencia de los certificados médicos, acusó de olvido: «Hay veces que la gente se relaja y se olvida, no entiende cómo es el tema legal, pero estuvo acudiendo a la psicóloga».

“Estas cuestiones de las imposiciones, hay muchísimas personas que son reticentes como Cristina Kirchner que tuvo una visita íntima y la constitución dice que somos todos iguales”, concluyó el abogado.