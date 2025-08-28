Netflix confirmó a las actrices que interpretaran a Moria Casán: el llamativo video

Este jueves 28 de agosto, Moria Casán sorprendió al grabar un divertido video junto a Netflix para presentar a las tres actrices que la interpretarán en la serie de ficción de su vida.

¿Quiénes interpretarán a Moria Casán en su serie de Netflix?

El video que compartió Netflix en sus cuentas oficiales comenzó con la diva argentina lanzando una de sus frases célebres: «¿Quienes son?». Luego, aparecieron Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione respondiendo que son «Moria».

Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One

Las actrices interpretarán a la prestigiosa estrella en las diferentes etapas de su vida. «Si querés llorar, llorá, porque acá está el elenco de la serie de ficción de la vida de la One», escribió la plataforma junto al video que protagonizó Moria Casán.

¿Qué dijo Moria Casán sobre la guerra mediática entre Mauro Icardi y Wanda Nara?

Al ver un tweet de un periodista, donde hablaba de las nuevas declaraciones de la empresaria al llegar al país y la acusaba de querer ser noticia tras la ruptura de Nico Vázquez y Gimena Accardi, la diva decidió escribirle un consejo sin filtros a la conductora.

“Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor. Está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma, que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, le escribió Moria Casán a Wanda Nara en su cuenta oficial de X.