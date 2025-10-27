Mousse de chocolate con huevo duro: fácil, nutritiva y lista en pocos minutos
Ideal para un snack post-entrenamiento o una merienda distinta, esta receta combina lo mejor del sabor con los beneficios nutricionales.
En el mundo de las recetas saludables y rápidas, una nueva versión del clásico postre francés está dando que hablar: la mousse de chocolate con huevo duro. Aunque suene curioso, esta preparación se volvió viral por su textura cremosa, su alto valor nutritivo y la facilidad con la que se prepara en casa.
Esta versión reemplaza ingredientes tradicionales como la crema o el azúcar por alternativas más naturales y proteicas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan comer rico sin dejar de cuidarse.
Cómo hacer mousse de chocolate con huevo duro
Ingredientes:
Para una mousse saludable y rendidora necesitás:
- 2 huevos duros (solo la parte blanca si querés reducir calorías)
- 1 banana madura o ½ palta (para lograr textura cremosa)
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharada de miel o stevia (a gusto)
- 1 chorrito de leche (puede ser vegetal o descremada)
- Esencia de vainilla (opcional)
Preparación paso a paso
- Herví los huevos durante 10 minutos, enfriá y pelá.
- Colocá los huevos duros en la licuadora junto con la banana, el cacao, la miel y un poco de leche.
- Mixeá hasta lograr una textura suave y aireada, similar a una mousse tradicional.
- Llevá a la heladera por unos 20 minutos para que tome consistencia.
- Serví en vasitos individuales y, si querés, decorá con chips de chocolate o frutos rojos.
El huevo aporta proteínas de alta calidad y colina, un nutriente esencial para el cerebro. El cacao suma antioxidantes y la banana o palta brindan energía y fibra, lo que convierte a esta mousse en un postre completo y equilibrado.
Además, al no contener harinas ni azúcares refinados, es apta para dietas saludables, fitness o bajas en carbohidratos.
Comentarios