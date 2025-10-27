Mousse de chocolate con huevo duro: fácil, nutritiva y lista en pocos minutos 

En el mundo de las recetas saludables y rápidas, una nueva versión del clásico postre francés está dando que hablar: la mousse de chocolate con huevo duro. Aunque suene curioso, esta preparación se volvió viral por su textura cremosa, su alto valor nutritivo y la facilidad con la que se prepara en casa.

Esta versión reemplaza ingredientes tradicionales como la crema o el azúcar por alternativas más naturales y proteicas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan comer rico sin dejar de cuidarse.

Cómo hacer mousse de chocolate con huevo duro

Ingredientes:

Para una mousse saludable y rendidora necesitás:

2 huevos duros (solo la parte blanca si querés reducir calorías)

1 banana madura o ½ palta (para lograr textura cremosa)

2 cucharadas de cacao amargo

1 cucharada de miel o stevia (a gusto)

1 chorrito de leche (puede ser vegetal o descremada)

Esencia de vainilla (opcional)

Preparación paso a paso

Herví los huevos durante 10 minutos, enfriá y pelá.

Colocá los huevos duros en la licuadora junto con la banana, el cacao, la miel y un poco de leche.

Mixeá hasta lograr una textura suave y aireada, similar a una mousse tradicional.

Llevá a la heladera por unos 20 minutos para que tome consistencia.

Serví en vasitos individuales y, si querés, decorá con chips de chocolate o frutos rojos.

El huevo aporta proteínas de alta calidad y colina, un nutriente esencial para el cerebro. El cacao suma antioxidantes y la banana o palta brindan energía y fibra, lo que convierte a esta mousse en un postre completo y equilibrado.

Además, al no contener harinas ni azúcares refinados, es apta para dietas saludables, fitness o bajas en carbohidratos.