Mousse de chocolate con huevo duro: fácil, nutritiva y lista en pocos minutos 

Ideal para un snack post-entrenamiento o una merienda distinta, esta receta combina lo mejor del sabor con los beneficios nutricionales.

Mousse de chocolate con huevo duro.

En el mundo de las recetas saludables y rápidas, una nueva versión del clásico postre francés está dando que hablar: la mousse de chocolate con huevo duro. Aunque suene curioso, esta preparación se volvió viral por su textura cremosa, su alto valor nutritivo y la facilidad con la que se prepara en casa. 

Esta versión reemplaza ingredientes tradicionales como la crema o el azúcar por alternativas más naturales y proteicas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan comer rico sin dejar de cuidarse. 

Cómo hacer mousse de chocolate con huevo duro

 Ingredientes:

Para una mousse saludable y rendidora necesitás: 

  • 2 huevos duros (solo la parte blanca si querés reducir calorías) 
  • 1 banana madura o ½ palta (para lograr textura cremosa) 
  • 2 cucharadas de cacao amargo 
  • 1 cucharada de miel o stevia (a gusto) 
  • 1 chorrito de leche (puede ser vegetal o descremada) 
  • Esencia de vainilla (opcional) 

Preparación paso a paso 

  • Herví los huevos durante 10 minutos, enfriá y pelá.
  • Colocá los huevos duros en la licuadora junto con la banana, el cacao, la miel y un poco de leche.
  • Mixeá hasta lograr una textura suave y aireada, similar a una mousse tradicional.
  • Llevá a la heladera por unos 20 minutos para que tome consistencia.
  • Serví en vasitos individuales y, si querés, decorá con chips de chocolate o frutos rojos.

El huevo aporta proteínas de alta calidad y colina, un nutriente esencial para el cerebro. El cacao suma antioxidantes y la banana o palta brindan energía y fibra, lo que convierte a esta mousse en un postre completo y equilibrado.

Además, al no contener harinas ni azúcares refinados, es apta para dietas saludables, fitness o bajas en carbohidratos.


chocolate

Cómo hacer

huevos

Mousse

