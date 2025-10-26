Budín de manzana en pocos minutos: la receta fácil, saludable y rendidora

Este domingo se transitan las elecciones legislativas 2025 en Argentina. Se estima que los resultados definitivos sean confirmados después de las 21 horas, por lo que si tenes tiempo, podés hacer un budín de manzana, uno de esos clásicos que nunca fallan: húmedo, aromático y con el toque justo de dulzura. Pero lo mejor es que podés hacerlo en pocos minutos y con ingredientes simples, perfectos para aprovechar esas manzanas maduras que quedan en la heladera.

El budín de manzana combina sabor, practicidad y una buena dosis de energía natural. Ideal para quienes buscan algo casero y rápido, esta receta demuestra que comer rico y saludable puede llevar menos de 10 minutos de preparación.

Cómo hacer budín de manzana: receta liviana y saludable, ideal para acompañar la merienda sin culpa

Ingredientes:

2 manzanas medianas (verdes o rojas)

2 huevos

½ taza de azúcar o stevia granulada

½ taza de aceite neutro o manteca derretida

1 taza de harina común o integral

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela (opcional)

Esencia de vainilla a gusto

Unas gotas de jugo de limón

Preparación paso a paso:

Preparar las manzanas: pelalas, quitá las semillas y rallalas o cortalas en cubitos pequeños. Rociá con limón para que no se oxiden.

En un bol, batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.

Agregá el aceite (o manteca derretida) y la esencia de vainilla.

Incorporá la harina y el polvo de hornear, mezclando hasta lograr una masa homogénea.

Añadí las manzanas ralladas y la canela. Mezclá con movimientos envolventes.

Verté la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

Horneá a 180 °C durante 30 a 35 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Dejá enfriar antes de desmoldar y disfrutá.

Podés sumar nueces picadas, pasas de uva o chips de chocolate para darle un toque más sabroso. Si preferís una versión más ligera, reemplazá parte del aceite por puré de manzana: el resultado será igual de húmedo, pero con menos grasa.