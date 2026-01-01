MTV apagó sus señales musicales y cerró una era histórica de la televisión

La MTV, ícono global de la música y la cultura pop durante más de cuatro décadas, apagó el 31 de diciembre de 2025 sus principales canales musicales, marcando el final de una etapa clave en la historia de la televisión y en la forma de consumir música a nivel mundial.

La decisión fue confirmada por Paramount Global, empresa propietaria de la marca, que anunció el cierre definitivo de cinco señales dedicadas exclusivamente a la música: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. Con esta medida, concluyeron 44 años ininterrumpidos de transmisión de videoclips y programación musical continua en distintos países.

El nacimiento de una revolución cultural

Desde su lanzamiento en 1981, MTV se convirtió en una pieza central de la cultura juvenil global. La señal inauguró su historia con la emisión de Video Killed the Radio Star, de The Buggles, un gesto simbólico que anticipó el impacto que tendría la imagen en la industria musical.

Durante décadas, MTV fue el principal escaparate para descubrir artistas, estilos y tendencias. Generaciones enteras crecieron frente a la pantalla viendo estrenos, rankings, especiales y entrevistas que definieron el pulso de la música popular a nivel mundial.

El cambio de hábitos y el avance digital

Con el paso del tiempo, el ecosistema musical se transformó profundamente. El crecimiento de plataformas digitales como YouTube, TikTok y los servicios de streaming desplazó a la televisión como principal vía para el consumo de videoclips. La música pasó a ser on demand, personalizada y atravesada por algoritmos, dejando atrás la lógica de la programación lineal.

En ese contexto, MTV fue modificando su perfil: los realities, series y formatos de entretenimiento comenzaron a ocupar el centro de la grilla, mientras los videoclips quedaban relegados a señales temáticas que ahora también llegaron a su fin.

Qué pasará con MTV a partir de 2026

La señal principal de MTV no desaparece, pero sí consolida un cambio definitivo de identidad. A partir de 2026, su programación estará enfocada en entretenimiento, series y contenidos de cultura pop, abandonando el modelo clásico de música las 24 horas que la convirtió en un fenómeno cultural.

El cierre de sus canales musicales no solo marca una decisión empresarial, sino también el cierre simbólico de una era: la de la televisión como espacio central para descubrir música. Un ciclo que definió a generaciones y que hoy queda como parte de la memoria colectiva, mientras el consumo cultural continúa su migración definitiva al universo digital.

MTV Music's last song was Video Killed The Radio Star pic.twitter.com/48WNnbgesb — Jono Read (@jonoread) December 31, 2025

Con información de VisionShow