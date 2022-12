Mundial Qatar 2022: El gesto de Rodrigo De Paul a favor de Messi que lo amigó con la hinchada

Si bien durante los dos primeros partidos las redes sociales le cayeron encima, en este partido los seguidores de la Selección Argentina decidieron perdonar a Rodrigo De Paul durante los octavos de final del Mundial Qatar 2022, por un noble gesto en la cancha. Es que el mediocampista defendió públicamente a su amigo, Lionel Messi.

Es que, antes del gol del capitán argentino, el 10 tuvo un entredicho con uno de los jugadores de la Selección Australiana, que habilitó el tanto posterior pero que puso en riesgo la salud deportiva del mejor jugador del mundo.

Así fue que un usuario de redes sociales captó un curioso momento, que pone de manifiesto la gran amistad que une a ambos jugadores y situación que fue usada en diversas ocasiones para hacer memes, por el nivel de lealtad de De Paul con Messi.

Es que el laterar australiano Aziz Behich, con la camiseta 16, confrontó al capitán argentino en la cancha después de cometerle una dura falta, que enojó al 10 y lo llevó a discutir con él, por lo que tuvo que intervenir el árbitro Szymon Marciniak.

Según se pudo observar después, en la repetición de la escena, Behich lo «manoteó» de la camiseta a Messi y lo frenó en su avanzada hacia el arco contrario, en medio de un partido durísimo para los jugadores de la Selección Argentina.

Una escena después, luego de pocos minutos, se observa que De Paul se acerca a Behich y hacerle una clara seña de «ojito», advirtiendo su colega en español de que no se sobrepase con Messi y – menos que menos – vuelva a cometer falta semejante.

Messi gets into a little tussle with an Australia player, next stoppage Rodrigo De Paul has some words for that same Australian player 😂😂 pic.twitter.com/5kQ4sheL0P