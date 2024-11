Muni sufrió un accidente durante su cuarto mes de embarazo: ¿Qué le pasó?

Muni Seligmann es cantante y actriz, muy conocida por su rol en tiras juveniles como Floricienta y por acompañar a Topa y entretener a los más chiquitos. Con mucha alegría anunció hace muy poco su embarazo. Sin embargo, se asustó por un accidente que la dejó en el hospital.

Lo que contó Muni en redes sociales:

“Hoy pasamos uno de esos momentos de desgracia con suerte. Un accidente casero que solo dejó lastimaduras”, contó la actriz en redes sociales, donde compartió una imagen desde el hospital.

“Todo está bien, solo decirles que, sin dudas, es minuto a minuto. A disfrutar la vida y gracias a quienes me atendieron con amor. El bebé está bien, aclaro por las dudas”, agregó.

Cómo ocurrió el accidente

“Vine a la casa de unos amigos bien temprano. Los chiquitos estaban en la pileta, estábamos haciendo como una clase de natación y, cuando terminamos, salimos y quiero cerrar la mampara de vidrio que rodea la pileta para que ninguno se caiga. Ahí explota, se estalla y se me caen todos los vidrios encima de los pies…”, detalló.

“Gracias a Dios no había ningún nene cerca, por suerte. Mis pies quedaron todos cortados, había mucha sangre y me llevaron a la clínica para que me limpiaran bien las heridas. Me pusieron en una silla de ruedas porque casi me desmayo, pero estamos bien”, finalizó.