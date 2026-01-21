Murió Adela Gleijer a sus 92 años: ¿Cuáles fueron sus éxitos televisivos?

La actriz Adela Gleijer, referente del teatro, el cine y la televisión, murió a sus 92 años por causas que aún son materia de investigación.

El mundo de las artes escénicas despidió con tristeza a Gleijer, una figura emblemática cuya trayectoria dejó huella en el teatro, el cine y la televisión.

La noticia, que se manifestó a través de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, generó muestras de afecto hacia su familia, especialmente hacia su hija, la actriz Andrea Tenuta, y hacia sus allegados y colegas.

¿Quién es Adela Gleijer?

La intérprete nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de septiembre de 1933 y allí comenzó su carrera actoral en su ciudad natal y años más tarde se radicó en la Argentina, donde consolidó gran parte de su trabajo artístico, además, fue esposa del recordado actor Juan Manuel Tenuta, con quien compartió vida y escenario.

En 2006 recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte cultural y su permanencia en la profesión.

Gleijer realizó su debut sobre las tablas en 1956 con la obra El centroforward murió al amanecer en el Teatro El Galpón de Montevideo. Allí conoció a Tenuta y participó en montajes como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.

Ya instalada en Buenos Aires, recorrió una extensa lista de títulos, entre ellos: Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor y Con tinta y con sangre.

Asimismo, formó parte de los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participó en ciclos históricos como Teatro Abierto y Teatro x la Identidad.

En televisión, Adela Gleijer dejó personajes memorables en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras producciones.

Finalmente, en cine participó en títulos como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música