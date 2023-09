Murió Belén Blaquier: Su prima aseguró que «nadie la pudo ayudar»

Belén Blaquier, hija de Juan José Blaquier, murió el último fin de semana y su súbito deceso, a los 44 años, dejó desolados a sus familiares y amigos, quienes la despidieron el pasado domingo en el cementerio de la Recoleta. Fue su prima, Concepción Blaquier, quien contó los denodados esfuerzos que hicieron para ayudar a la mujer con sus trastornos alimentarios, pero nada alcanzó.

A través de Instagram, Concepción Blaquier develó que «la mayoría de nosotros hubiésemos querido hacer algo más por ella. Claro está que Belén no se dejaba ayudar y más. Pero me parece importante hablar de estos temas que a veces son tabúes«.

«Ahora la despedimos a Belén. Es horrible ver cómo la cabeza puede ser tan autodestructiva. Es una enfermedad que te va aislando, dejando solo, empezás a no querer ver a nadie, a no tener vida social, a no querer estar con otra gente, que imagino no querés que te vean en ese estado«, compartió Concepción, sobre el estado de Belén Blaquier, de manera reflexiva.

«Todos sabíamos pero nadie la pudo ayudar» fue la fuerte definición de Concepción, sobre el trastorno de bulimia y anorexia que sufría Belén Blaquier.

Quién era Belén Blaquier

Belén Blaquier es hija de Juanjo Blaquier, y prima de Ginette Reynal, Delfina Blaquier y Nieves Zuberbühler, entre otras figuras del ambiente.

Según indican los reportes médicos, la mujer de 44 años tuvo una muerte súbita cuando se encontraba descansando en su casa.

Belén Blaquier era reconocida por su pasión por los animales y era una excelente jinete. Además, había sido novia del polista Bautista Heguy y estuvo casada con Jerónimo Bosch.