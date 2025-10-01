Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores que inmortalizó la frase: “¿No hay un piquito para mí?“

El mundo del espectáculo argentino despidió este miércoles con profundo pesar al actor José Andrada, quien falleció a los 87 años. Dueño de una extensa y reconocida trayectoria, Andrada quedó inmortalizado en la memoria popular por su entrañable participación en la serie de culto «Los Simuladores», donde protagonizó una escena emblemática que dejó una frase para la historia: «¿No hay un piquito para mí?».

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado. «Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas“, expresaron desde la entidad.

Un rostro familiar de la televisión y el cine nacional

Nacido el 20 de julio de 1938, José Andrada fue una figura constante en las producciones más populares de la televisión argentina. Su rostro formó parte de éxitos como «Campeones de la vida», «Son amores», «Padre Coraje», «Ricos y famosos», «Costumbres argentinas», «Soy gitano» y «Sos mi vida», entre muchas otras.

Su paso por el cine no fue menos importante, con participaciones en películas que son parte fundamental del patrimonio fílmico nacional. Se destacan sus trabajos en «Esperando la carroza», «La noche de los lápices», «Los chicos de la guerra», «Noches sin lunas ni soles» y «Funes, un gran amor».

Reconocido por su trayectoria

Su sólida carrera, que comenzó sobre las tablas del teatro independiente en la década del ’70, fue formalmente reconocida en 2010, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, la máxima distinción para los artistas del rubro en el país.