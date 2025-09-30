Thiago Medina reaccionó al ver a sus gemelas: el gesto que dio esperanza

Thiago Medina continúa internado en una sala de terapia intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del tremendo accidente que sufrió con su moto.

En las últimas horas se conoció que el joven abrió los ojos, habló y mostró signos de recuperación. Aunque aún falta mucho para el alta, el ex Gran Hermano avanza paso a paso.

La emotiva reacción de Thiago Medina en terapia al ver a sus gemelas

En un posteo en su Instagram, Daniela Celis dio detalles de su cuadro clínico. «Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respirador y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo. Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros», contó la ex GH.

Además, la morocha reveló que Thiago vio videos de sus gemelas, Laia y Aime, y esbozó una sonrisa. «Vio videos de sus bebés y se puso contento», precisó.

Y finalizó: «Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a diario a todos los que lo están cuidando y acompañando».

¿Cuántos años tiene Thiago Medina?

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, tiene 22 años. Nacido en 2003 en González Catán, partido de La Matanza, se convirtió en una de las figuras más queridas del reality por su historia de vida y su carisma. Actualmente, su nombre volvió a ocupar un lugar central en los medios tras el grave accidente que sufrió el pasado 12 de septiembre, que lo mantiene en plena lucha por su recuperación.

¿Cuántos meses estuvo Thiago Medina en la casa de Gran Hermano?

Thiago Medina ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 en octubre de ese año y permaneció alrededor de tres meses en el reality. Fue eliminado a mediados de enero de 2023, convirtiéndose en uno de los participantes más recordados de esa edición por su carisma y la historia de vida que compartió dentro del programa. Thiago quedó eliminado del reality por decisión del público en una definición con Agustín Guardis, quien recibió el 52,9 por ciento de los votos frente al 47,1 por ciento de su contrincante.