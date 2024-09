Murió Kris Kristofferson, reconocido actor y uno de los íconos de la música country

El mundo del cine y la música country está de luto luego de conocerse la muerte de Kris Kristofferson. El actor y cantautor murió a los 88 años en su casa de Maui, en Hawái.

La lamentable noticia fue confirmada por el portavoz del artista y su familia que emitió un comunicado para hacer pública su muerte. En la misma nota agradecieron a todos los fans por haberlo acompañado a lo largo de su carrera y expresaron: «Con gran pesar compartimos la noticia de que nuestro esposo/padre/abuelo, Kris Kristofferson, falleció pacíficamente el sábado 28 de septiembre en su casa».

«Estamos todos muy bendecidos por nuestro tiempo con él. Gracias por amarlo durante todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que nos está sonriendo a todos«, finalizaron.

Quién era Kris Kristofferson

Kris Kristofferson tuvo un recorrido que no solamente se palpó arribar de los escenario, si no que se destacó en el cine que la participación que tuvo en la película «Nace una estrella».

Kristofferson era cantante, pero muchas de sus canciones eran más conocidas por haber sido interpretadas por otros cantantes como Ray Price que interpretó For the Good Times o Janis Joplin cantando a todo pulmón Me and Bobby McGee.

Como actor, interpretó el papel principal junto a Barbara Streisand y Ellen Burstyn, pero también tenía predilección por los westerns con tiroteos y los dramas de vaqueros. Fue conocido por sus papeles en Pat Garrett y Billy the Kid y A Star Is Born (1976), que le valió un Globo de Oro al Mejor Actor.