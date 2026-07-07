Murió Lauren Bennett, la cantante de “Party Rock Anthem”, a los 37 años

El mundo del pop internacional está de luto tras la muerte de la cantante británica Lauren Bennett, exintegrante de las agrupaciones G.R.L. y Paradiso Girls, quien falleció a los 37 años. La noticia fue confirmada por sus compañeras de banda a través de un emotivo comunicado publicado en redes sociales, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

El emotivo mensaje de despedida de G.R.L.

La confirmación llegó mediante un posteo en la cuenta oficial de Instagram de G.R.L., firmado por las integrantes Natasha Slayton, Paula van Oppen y Emmalyn Estrada.

«Con gran tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Lauren», comienza el mensaje difundido el pasado 6 de julio.

«Tenemos el corazón roto y no podemos expresar cuánto significó para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas y será profundamente extrañada y amada para siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones», concluye el comunicado.

Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su muerte, aunque distintos medios internacionales señalaron que aún no trascendieron detalles oficiales sobre el fallecimiento.

Sus comienzos con Paradiso Girls

Lauren Bennett dio sus primeros pasos en la industria musical siendo muy joven, al incorporarse a Paradiso Girls, un grupo femenino formado a fines de la década de 2000.

En 2009, la banda lanzó su sencillo debut, «Patron Tequila», una canción que contó con la participación de Lil Jon y Eve. A pesar de la expectativa que generó el proyecto, el grupo se disolvió al año siguiente.

El salto a la fama con G.R.L.

Tras el final de Paradiso Girls, Bennett se incorporó a G.R.L., la girlband creada por Robin Antin, la misma productora que impulsó el éxito mundial de The Pussycat Dolls.

Con esa formación logró consolidar su carrera en el pop y ganar reconocimiento internacional gracias a sencillos que tuvieron gran repercusión.

La colaboración que la hizo conocida en todo el mundo

Más allá de su trayectoria en grupos femeninos, Lauren Bennett alcanzó una enorme popularidad al participar en «Party Rock Anthem», el éxito de LMFAO que marcó una época y se convirtió en uno de los temas más escuchados de la década.

La canción batió récords de reproducciones, lideró rankings en numerosos países y convirtió a Bennett en una voz reconocida dentro de la escena pop internacional.

Su muerte generó una fuerte conmoción entre seguidores y colegas, que comenzaron a despedirla con mensajes de afecto y reconocimiento por el legado que dejó en la música.