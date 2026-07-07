Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que amarga a la Selección en el Mundial 2026

La Selección Argentina choca contra una muralla inesperada en los octavos de final del Mundial 2026. Mientras el equipo de Lionel Scaloni busca romper el cero en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, todos los flashes y las frustraciones argentinas se concentran en un solo nombre: Mostafa Shobeir. El arquero de Egipto se transformó en la máxima figura del partido tras agigantarse en el momento más crítico y adivinarle un penal a Lionel Messi, desatando la locura en las redes sociales.

El arquero africano no solo frustró el remate desde los doce pasos del capitán rosarino; también intervino de manera sensacional para ahogarle el gol a Alexis Mac Allister y tapar un mano a mano clave frente a Julián Álvarez. En plena Copa del Mundo, Shobeir está firmando el partido de su vida.

El peso de la herencia: de «hijo de» a verdugo de Leo Messi

Mostafa Shobeir nació el 17 de marzo de 2000 en Guiza y lleva el fútbol en las venas, aunque durante años esa misma sangre fue su principal mochila. Su historia está marcada por un apellido con historia grande:

El linaje familiar: Es hijo de Ahmed Shobeir , el legendario arquero de la selección de Egipto que brilló en el Mundial de Italia 1990 y se consolidó como uno de los guardametas más importantes de la historia de su país.

Es hijo de , el legendario arquero de la selección de Egipto que brilló en el Mundial de y se consolidó como uno de los guardametas más importantes de la historia de su país. La cuna de campeón: Se formó y debutó en Al Ahly , el club más popular de Egipto y considerado un verdadero gigante del continente africano.

Se formó y debutó en , el club más popular de Egipto y considerado un verdadero gigante del continente africano. La sombra del ídolo: En sus inicios, debió postergar sus chances en el banco de suplentes debido a la presencia de Mohamed El Shenawy, el referente indiscutido de la selección absoluta egipcia.

Las virtudes de la gran revelación de los octavos

Su gran despegue internacional comenzó en la Liga de Campeones de África, donde sus actuaciones sólidas forzaron su convocatoria mundialista. El cuerpo técnico egipcio apostó por él y Shobeir respondió con creces, demostrando características de arquero de equipo grande:

Reflejos felinos: Destaca por su velocidad de reacción en disparos a quemarropa y de corta distancia.

Destaca por su velocidad de reacción en disparos a quemarropa y de corta distancia. Fortaleza mental: Exhibe una enorme personalidad para sostener el arco en partidos de alta presión y ante estadios colmados.

Exhibe una enorme personalidad para sostener el arco en partidos de alta presión y ante estadios colmados. Especialista en penales: El Mundial 2026 está marcando un antes y un después en su carrera. Antes de amargar a Messi, ya le había atajado un penal a Irán durante la fase de grupos.

Como contrapartida, los analistas internacionales señalan que todavía debe pulir su juego con los pies y sumar mayor rodaje en el roce europeo. Sin embargo, tras frenar el poderío ofensivo de la Scaloneta en el partido más importante de su vida, Mostafa demostró en la cancha de Atlanta que ya tiene nombre propio.