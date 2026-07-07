UNCo: sin financiamiento 170 becados podrían quedarse sin oportunidad para investigaciones científicas

El rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Cristian Lopes, informó que el Gobierno Nacional aún no transfirió los fondos comprometidos para actualizar las partidas de funcionamiento ni el incremento previsto para las becas Manuel Belgrano, fundamentales para unos 170 estudiantes de la casa de altos estudios de la región y para los 36.000 que en todas las universidares públicas argentinas están abocados a trabajos desarrollo productivo e investigación científica.

Lopes, explicó que todavía no se efectivizó el envío del 20% de recomposición de la partida de funcionamiento ni el aumento del 50% correspondiente a las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios.

Según detalló, del acuerdo alcanzado entre el sistema universitario y el Gobierno Nacional únicamente se cumplió con la primera etapa de la recomposición salarial, que contempló un incremento del 21,3% abonado en junio. Sin embargo, los restantes compromisos económicos aún permanecen pendientes.

Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano constituyen un programa nacional de asistencia económica destinado a estudiantes de universidades públicas que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país. El beneficio busca favorecer la permanencia y la graduación de alumnos de bajos ingresos en áreas como ingenierías, ciencias básicas, informática, energía, ambiente, alimentos, transporte, logística y otras disciplinas vinculadas con el desarrollo tecnológico.

El programa alcanza cada año a alrededor de 36.000 estudiantes de universidades nacionales de todo el país. Además del acompañamiento económico mensual, las becas procuran reducir la deserción universitaria y promover la formación de profesionales en sectores considerados prioritarios para el crecimiento de la Argentina.

Según la Síntesis Estadística 2024 difundida por la UNCo en marzo de 2025, la universidad cuenta con 170 estudiantes beneficiarios de las Becas Manuel Belgrano. Ese número forma parte de un total de 4.499 becas que reciben alumnos de la institución, entre programas propios y nacionales.

En ese contexto, el retraso en el envío del incremento del 50% comprometido para las Becas Manuel Belgrano genera preocupación entre las universidades, ya que miles de estudiantes dependen de ese apoyo para afrontar gastos de transporte, materiales de estudio, conectividad y alojamiento, especialmente quienes cursan lejos de sus lugares de origen.

Cuentas pendientes

Lopes recordó además que el Estado nacional no solo debe respetar el acuerdo firmado con las universidades a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), sino también cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia fue ratificada por la Justicia tras un reciente fallo de la Corte Suprema.

El convenio suscripto contempla además un nuevo incremento salarial del 3% previsto para octubre, aunque desde la universidad manifestaron que esperan que también se normalicen los desembolsos destinados al funcionamiento institucional y al sostenimiento de las becas estudiantiles.

Además, el rector destacó que la UNCo continúa fortaleciendo el vínculo con los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro. En ese sentido, recordó que ya mantuvo una reunión con el gobernador neuquino Rolando Figueroa y adelantó que también está previsto un encuentro con el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck, cuya fecha aún resta definir.

Asimismo, confirmó que durante el segundo semestre la universidad avanzará en la implementación de la nueva estructura orgánico-funcional aprobada por el Consejo Superior a fines de 2025, en el marco de las negociaciones paritarias internas.

La situación de crisis actual vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades nacionales, en un contexto en el que las casas de altos estudios insisten en la necesidad de contar con recursos suficientes para garantizar el funcionamiento cotidiano y el desarrollo académico.

Mientras las universidades nacionales continúan reclamando previsibilidad presupuestaria, la demora en la transferencia de estos recursos vuelve a poner en discusión el financiamiento del sistema de educación superior. Para instituciones como la Universidad Nacional del Comahue, que reúne a miles de estudiantes distribuidos en Neuquén y Río Negro, el cumplimiento de los compromisos asumidos resulta clave para garantizar el funcionamiento académico, la investigación, la extensión y el acceso de los jóvenes a una educación pública de calidad.