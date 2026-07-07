El hospital Garrahan incorporó equipamiento de última generación para los quirófanos: «Recursos donde realmente deben estar»

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció hoy la incorporación de cinco nuevos Arcos en C de última generación para los quirófanos del Hospital Garrahan. Fue una inversión total de $1.546.039.687.

Dijo que forma parte del plan de modernización y fortalecimiento del principal establecimiento de salud pediátrico del país.

Cuáles son los nuevos equipamientos que incorporó el hospital Garrahan

Según dijeron desde el Gobierno nacional, los nuevos equipos reemplazan tecnología con más de 15 años de uso y permiten ampliar la capacidad operativa del hospital. Además, brindan imágenes de alta definición en tiempo real con una menor exposición a la radiación para los pacientes, mejorando la precisión y la eficiencia de las intervenciones de alta complejidad.

Durante su conferencia de prensa, Ravier afirmó que «la eficiencia administrativa se materializa en mejor atención para los pacientes y mejores condiciones de trabajo para el personal de salud» y sostuvo que el Hospital Garrahan «atraviesa una etapa de orden, eficiencia, planificación y reconocimiento al mérito, con el objetivo de convertirse en el mejor hospital pediátrico de América Latina».

«Años de escasa inversión»: el análisis del Gobierno sobre el Garrahan

El vocero recordó que, al asumir el presidente Javier Milei, el hospital enfrentaba «años de escasa inversión en infraestructura y equipamiento, junto con una estructura sobredimensionada de cargos políticos y administrativos», y señaló que, tras el proceso de reorganización impulsado por el Gobierno, «los recursos hoy se destinan a donde realmente deben estar: a los médicos, a los residentes y al equipamiento que mejora la atención de los pacientes».

En ese sentido, destacó que el Garrahan alcanzó por primera vez en su historia el equilibrio de sus cuentas y lleva adelante un plan de inversión superior a $30.000 millones, el más importante desde la creación del hospital.

Entre las principales mejoras ya concretadas, mencionó el aumento salarial del 88% para el personal médico durante 2025, la incorporación de 310 camas hospitalarias de última generación, la reapertura del helipuerto, la instalación de un acelerador lineal para el tratamiento de niños con cáncer, la adquisición de un tomosimulador y la renovación total de las sillas de ruedas del establecimiento.

«La incorporación de estos nuevos Arcos en C demuestra que, cuando los recursos se administran con eficiencia, los resultados son concretos: más tecnología, mayor capacidad operativa y un Hospital Garrahan que continúa modernizándose para brindar una atención de excelencia a los niños y sus familias», concluyó el vocero.