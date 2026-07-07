Homicidio en Valentina Sur de Neuquén: rechazaron la coartada de los imputados y seguirán en prisión preventiva

El brutal homicidio de Rodrigo Ezequiel Campos, el joven de 19 años asesinado a balazos en el barrio Valentina Sur, sumó un capítulo clave en la justicia. A pedido de la fiscal del caso Lucrecia Sola y de la asistente letrada Dolores Franco, un juez de garantías rechazó el planteo de la defensa y resolvió mantener la prisión preventiva para los dos imputados, cuyas iniciales son S.A.M y D.J.C.

Ambos hombres permanecen detenidos mientras avanza la investigación que los señala como los presuntos autores de un homicidio agravado y un homicidio en grado de tentativa.

Una coartada que se desmoronó con tecnología y pericias

La resolución se adoptó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares efectuada hoy. En la misma, los abogados defensores intentaron dar un giro a la causa solicitando la revocación de la prisión preventiva. Para ello, presentaron una serie de declaraciones testimoniales con las que pretendían demostrar que los acusados se encontraban en un lugar distinto al momento del ataque.

Sin embargo, la estrategia de la defensa chocó de frente con la evidencia científica y tecnológica recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Las fiscales Sola y Franco sostuvieron que los testimonios no solo resultaban contradictorios entre sí, sino que eran completamente incompatibles con la evidencia objetiva.

Entre las pruebas fundamentales que expuso la fiscalía para demoler la coartada se destacan los registros de las celdas de los teléfonos celulares ubicaron a los imputados en lugares totalmente distintos a los declarados por sus testigos.

Paradójicamente, la ropa que describieron los testigos de la propia defensa coincidía a la perfección con la indumentaria que llevaban los atacantes filmados por las cámaras de seguridad de la zona.

Prueba balística: Los peritajes sobre los proyectiles y otros elementos secuestrados continúan respaldando firmemente la imputación contra S.A.M y D.J.C.

A su vez, la fiscalía argumentó que persisten los riesgos procesales, puntualmente el riesgo de entorpecimiento de la investigación, por lo que resulta indispensable que los acusados sigan tras las rejas. El abogado querellante, en representación de la familia de la víctima, adhirió en todos sus términos al planteo fiscal.

El hecho: una ejecución frente a un carrito de comidas

De acuerdo con la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, el crimen ocurrió el pasado 6 de abril de 2026, alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de las calles Puerto Deseado y Juan Garro, en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina.

Según la investigación, S.A.M y D.J.C se desplazaban en una motocicleta cuando abrieron fuego de manera indiscriminada contra un carrito de comidas.

Como consecuencia de la ráfaga de disparos, Rodrigo Ezequiel Campos (19) murió en el lugar, mientras que una joven que lo acompañaba resultó con heridas de arma de fuego, pero logró sobrevivir.

Tras escuchar la contundencia de las pruebas y los argumentos de las partes, el juez de garantías rechazó el pedido de liberación, confirmando que ambos acusados esperarán el avance de la causa hacia la etapa de juicio oral tras las rejas.