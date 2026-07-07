Dos empresas pujan por una obra de $418 millones para renovar un colector cloacal en Cipolletti

Con la presentación de dos ofertas, avanzó la licitación para ejecutar el nuevo colector cloacal de la calle Naciones Unidas de Cipolletti. La obra, financiada por Aguas Rionegrinas (ARSA), tiene un presupuesto oficial de $418 millones y prevé iniciar en agosto.

El acto fue encabezado por el intendente Rodrigo Buteler y el presidente de ARSA, Javier Iud. En la compulsa se presentaron dos oferentes: AVD Oil And Gas SAS y Arideros SRL.

Según el cronograma oficial, la adjudicación se concretaría durante julio para iniciar los trabajos en agosto, con un plazo de ejecución previsto de 90 días.

Una intervención para mejorar el sistema sanitario en Cipolletti

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó que la obra permitirá dar respuesta a los problemas que presenta la red cloacal en el sector norte de la ciudad. «El Gobierno provincial, a través de ARSA, hoy está licitando ese colector de Naciones Unidas, que lo que hace es mejorar el problema que tenemos de cloacas en zona norte. Es una obra muy importante para nosotros y parte fundamental del proceso de cambio y desarrollo que está atravesando Cipolletti«, afirmó.

Por su parte, Iud señaló que el objetivo es adjudicar la obra durante julio para comenzar las tareas el mes siguiente. «Es un colector principal de 400 milímetros, de 40 centímetros de diámetro. Estamos hablando de un caño maestro muy importante. Lo hacemos con recursos de nuestra propia recaudación, es un compromiso con la comunidad de Cipolletti», sostuvo.

El titular de ARSA también adelantó que la empresa prevé avanzar con otras inversiones en la ciudad, entre ellas un refuerzo del sistema de agua potable sobre calle Alem, además del reinicio del acueducto sobre Illia y la ampliación de la planta potabilizadora.

Qué contempla el proyecto

La obra prevé el reemplazo de 240 metros del colector existente de PRFV por una nueva cañería de PVC de 400 milímetros de diámetro, en el tramo comprendido entre las calles Fray Mamerto Esquiú y Arenales.

Además, incluye la demolición y reconstrucción del pavimento, la construcción de cuatro bocas de registro, la ejecución de dos empalmes con cámaras existentes, el reemplazo de una tapa de registro y todas las tareas complementarias necesarias para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

Durante la ejecución se implementará un sistema de by-pass para mantener el servicio y reducir al mínimo las interrupciones mientras se desarrollan los trabajos.