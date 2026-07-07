ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Al frío se suman las alertas por lluvia y viento: las zonas de Neuquén y Río Negro afectadas este martes 7 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas y detalló cuáles serán las zonas más complicadas.

Redacción

Por Redacción

. Foto: Flor Salto.

. Foto: Flor Salto.

Luego de las bajas temperaturas registradas durante los primeros días de julio, la región patagónica sufrió un cambio de aire y el termómetro se elevó un poco. Aún así el clima frío permanece y a la región se le sumó un combo de alertas meteorológicas.

Las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas para este 7 de julio y comunicó que la cordillera, tanto de Neuquén y Río Negro, quedará marcada por el registro de lluvias intensas y viento fuerte.

El organismo nacional remarcó que por la lluvia habrá dos alertas, amarilla y naranja. En el primer caso, el área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

En tanto, en el caso de nivel naranja el sector recibirá lluvias fuertes y persistentes, pero en este caso se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

  • Las zonas bajo alerta por lluvia, son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Los Lagos – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

Respecto al viento, el SMN señaló que el nivel de alerta es amarillo. La región registrará viento del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, además las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h.

  • En este caso, las regiones bajo alerta, son: Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas

Temas

Frío

Invierno 2026

Lluvia

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Viento

Luego de las bajas temperaturas registradas durante los primeros días de julio, la región patagónica sufrió un cambio de aire y el termómetro se elevó un poco. Aún así el clima frío permanece y a la región se le sumó un combo de alertas meteorológicas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén