Al frío se suman las alertas por lluvia y viento: las zonas de Neuquén y Río Negro afectadas este martes 7 de julio

Luego de las bajas temperaturas registradas durante los primeros días de julio, la región patagónica sufrió un cambio de aire y el termómetro se elevó un poco. Aún así el clima frío permanece y a la región se le sumó un combo de alertas meteorológicas.

Las zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas para este 7 de julio y comunicó que la cordillera, tanto de Neuquén y Río Negro, quedará marcada por el registro de lluvias intensas y viento fuerte.

El organismo nacional remarcó que por la lluvia habrá dos alertas, amarilla y naranja. En el primer caso, el área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

En tanto, en el caso de nivel naranja el sector recibirá lluvias fuertes y persistentes, pero en este caso se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las zonas bajo alerta por lluvia, son: Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín – Los Lagos – Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar – Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquincó

Respecto al viento, el SMN señaló que el nivel de alerta es amarillo. La región registrará viento del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, además las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h.