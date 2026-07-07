Gaido y Lopes acordaron una agenda de trabajo con eje en el Polo Científico Tecnológico

La reunión se llevó a cabo este martes a la mañana en la sede central de la UNCo. Foto: gentileza.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se reunió este martes con el rector de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Christian Lopes, para definir una agenda de trabajo conjunta.

Durante el encuentro, realizado en la sede central de la UNCo, se pautó incorporar la universidad al Polo Científico Tecnológico que tendrá un rol protagónico en el tercer edificio.

En la mesa de trabajo también estuvo el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana Di Giovanetti, la vicerrectora Lorena Higuera, el concejal, Atilio Sguazzini, y parte del equipo de la nueva conducción de la UNCo.

Obras de accesibilidad, infraestructura y seguridad

«Avanzamos en una agenda de obras y de iniciativas para mejorar la accesibilidad a la universidad, la seguridad, la iluminación, la conectividad, la infraestructura del campus«, contó Pasqualini a Diario RÍO NEGRO.

Explicó que el municipio había acordado con la gestión anterior la construcción de dos aulas nuevas y la instalación de una cámara de frío para el comedor universitario.

En materia de conectividad y seguridad urbana, se ejecutará por etapas un electroducto y un fuerte despliegue de luminarias. Las obras estarán ubicadas en las zonas perimetrales y los senderos peatonales que conectan el campus con el gimnasio universitario.

Gaido sostuvo que “el crecimiento de la capital es con la Universidad del Comahue, es con nuestro orgullo neuquino de brindar oportunidades a través de la educación de jerarquía como tiene la Universidad”.

Por su parte, el rector manifestó su conformidad con el esquema de cooperación: «Agradecidos de que desde el municipio se valore tanto la universidad pública a diferencia de otros niveles a nivel nacional».

Incorporacion de la UNCo al Polo Científico Tecnológico

El potencial científico y académico de la UNCo se sumará de forma orgánica al desarrollo tecnológico de la provincia y el país a través Polo Científico Tecnológico.

En esa línea, la funcionaria recordó: «En todos los polos hay tres patas: el sector privado; el sector académico, donde la Universidad del Comahue tendrá un rol protagónico; y el sector público, que es el gobierno de la ciudad conjuntamente con el gobierno de la provincia».

«Todo lo que es innovación, tecnología e inteligencia artificial, la mirada de la UNCo es fundamental. Aún más pensando en cuáles son los futuros perfiles que las ciudades van a necesitar para su desarrollo tecnológico«, afirmó.

Y adelantó «quedamos que después del receso invernal vamos a tener una reunión para hablar de estos proyectos para llevar adelante en el marco del Polo Científico Tecnológico«.

Aseguró que analizarán qué empresas tecnológicas acompañarán los proyectos y anticipó que se dará apertura al resto de las universidades que tiene que tiene la ciudad. «Vamos a entrar en un proceso de planificación«, confirmó.

Además, habló de su visita al Polo Digital de la ciudad de Málaga, y del proyecto «Escuela 42» que buscarán trabajarlo con la UNCo.

«Es una experiencia en donde los jóvenes de más 18 años presentan un proyecto de innovación y tecnología que lo desarrollan en un espacio con el acompañamiento de la universidad y el sector privado, y es un vínculo rápido de incorporación laboral«, detalló.