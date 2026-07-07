El penal de Messi y las chances de Argentina en el primer tiempo ante Egipto
El combinado albiceleste dispuso de varias situaciones de peligro para empatar el encuentro.
No fue el primer tiempo esperado. La Selección Argentina sufrió un gol tempranero y cae en Atlanta ante Egipto por 1 a 0 al término del primer tiempo, por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.
El tanto de cabeza de Yasser Ibrahim a los 15′ del primer tiempo fue un baldazo de agua fría, pero el combinado albiceleste logró reaccionar y fue por el empate, generando varias chances claras de gol en el arco rival.
OUFA LE ATAJÓ EL PENAL A MESSI #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pyoi3zrCOA— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
La primera gran oportunidad fue el penal a los 19 minutos, tras la infracción de Haissem Hassan a Nicolás Tagliafico, cuando el lateral izquierdo llegaba solo y habilitado al área chica. Pero el remate anunciado de Lionel Messi fue bien atajado por el golero Mostafa Shobeir.
Luego, a los 28′, nuevamente el golero nos ahogó el grito de gol. Alexis Mac Allister cabeceó solo frente al arco, pero no logró direccionar el balón y el golero Shobeir volvió a responder de manera brillante.
¡LO TUVO ARGENTINA!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J
Los dirigidos por Scaloni desplegaron los laterales, presionaron en mediocampo, se apoderaron del balón y volvieron a peligrar en ataque. A los 31′, Messi intentó desde lejos y el tiro libre impactó en el palo derecho.
¡MESSI CASI LA CLAVA DE TIRO LIBRE!— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
La pelota impactó contra el poste derecho y evitó el empate de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Jpkp5o2Qi
La última gran chance llegó a 39′ del lapso inicial: Paredes lanzó un precioso cambio de frente hacia el fondo de la banda izquierda, Tagliafico envió de primera al área y allí anticipó Julián Álvarez, pero otra vez Mostafa Shobeir se hizo enorme tapando y auyentando el peligro.
¡¡IMPRESIONANTE ATAJADA DE SHOBEIR OUFA!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/PwLS0JLAfN— DSPORTS (@DSports) July 7, 2026
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