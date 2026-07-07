El penal de Messi y las chances de Argentina en el primer tiempo ante Egipto

No fue el primer tiempo esperado. La Selección Argentina sufrió un gol tempranero y cae en Atlanta ante Egipto por 1 a 0 al término del primer tiempo, por un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El tanto de cabeza de Yasser Ibrahim a los 15′ del primer tiempo fue un baldazo de agua fría, pero el combinado albiceleste logró reaccionar y fue por el empate, generando varias chances claras de gol en el arco rival.

La primera gran oportunidad fue el penal a los 19 minutos, tras la infracción de Haissem Hassan a Nicolás Tagliafico, cuando el lateral izquierdo llegaba solo y habilitado al área chica. Pero el remate anunciado de Lionel Messi fue bien atajado por el golero Mostafa Shobeir.

Luego, a los 28′, nuevamente el golero nos ahogó el grito de gol. Alexis Mac Allister cabeceó solo frente al arco, pero no logró direccionar el balón y el golero Shobeir volvió a responder de manera brillante.

¡LO TUVO ARGENTINA!



MacAllister sorprendió de cabeza y Shobeir Oufa salvó a Egipto. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gCrWhyp10J — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Los dirigidos por Scaloni desplegaron los laterales, presionaron en mediocampo, se apoderaron del balón y volvieron a peligrar en ataque. A los 31′, Messi intentó desde lejos y el tiro libre impactó en el palo derecho.

¡MESSI CASI LA CLAVA DE TIRO LIBRE!



La pelota impactó contra el poste derecho y evitó el empate de Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2Jpkp5o2Qi — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

La última gran chance llegó a 39′ del lapso inicial: Paredes lanzó un precioso cambio de frente hacia el fondo de la banda izquierda, Tagliafico envió de primera al área y allí anticipó Julián Álvarez, pero otra vez Mostafa Shobeir se hizo enorme tapando y auyentando el peligro.